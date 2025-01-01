В Перми избитый отчимом ребёнок просил на улице помощи у прохожих Следователи проводят проверку по факту инцидента Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В пермских соцсетях 2 марта появилась информация о том, что в Свердловском районе ребёнка избил отчим. СУ СК России по Пермскому краю организовало проверку информации.

На опубликованной видеозаписи с камеры домофона от 1 марта видно, как покалеченный мальчик в домашней одежде выбежал на улицу, крича о помощи, за ним выбежал мужчина и, нецензурно выражаясь, пытался его увести. К ним подошёл прохожий и увёл ребёнка в подъезд.

«В Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребёнка. В соцмедиа сообщается, что на территории Свердловского района Перми отчим применяет насилие в отношении своего малолетнего пасынка», — рассказали в краевом СКР.

Ведомство проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Следователи осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев. В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, а также ведутся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

По данному факту проверка также проводится краевой прокуратурой. По её результатам будет дана оценка деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.

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