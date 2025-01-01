За истязание малолетнего пасынка на жителя Перми завели уголовное дело Мужчина задержан Поделиться Твитнуть

мужчина, обвиняемый в истязании 9-летнего пасынка, попал на камеру наблюдения у подъезда

Аргументы и Факты

В связи с жестоким обращением отчима с малолетним пасынком, следственным отделом по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 117 ч. 2 п. «г» УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Предварительным следствием установлено, что с марта 2024 года по 1 марта 2025 года, мужчина 1993 г.р. систематически избивал и оскорблял своего 9-летнего пасынка, причиняя ему физические и моральные страдания.

Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводится его допрос, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Следователями проведен осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы, допрошены потерпевший и свидетели. Проводятся другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Ход расследования находится под личным контролем руководителя следственного управления Дениса Головкина.

Напомним, инцидент, ставший причиной широкого общественного резонанса, произошёл 1 марта на ул. Солдатова: 9-летний мальчик, спасаясь от нетрезвого отчима, выбежал в домашней одежде на улицу и просил о помощи, а тот преследовал плачущего ребёнка. Вмешался сосед, он укрыл несовершеннолетнего от пьяного мужчины в своём подъезде.

Известно, что отчима забирали в полицию после происшествия, но отпустили после допроса, что вызвало возмущение жильцов, беспокоившихся за безопасность школьника. Они сообщили, что после возвращения мужчина кричал, а мальчика больше не видели.

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