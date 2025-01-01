Глава СК взял на контроль уголовное дело об истязании ребёнка в Перми Следствие считает, что издевательства продолжались около года Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ дал указание представить отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с истязанием ребёнка в Пермском крае.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Перми отчим применял насилие к 9-летнему мальчику. Сообщается, что несовершеннолетний был вынужден покинуть дом и обратиться за помощью к случайным прохожим.

В связи с этим следственными органами СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 117 (ч. 2, п. «г») УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Выяснилось, что издевательства продолжались около года.

В настоящее время мужчина задержан. Готовится обращение в суд с целью избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени ему будет предъявлено официальное обвинение.

Напомним, инцидент, ставший причиной широкого общественного резонанса, произошёл 1 марта на ул. Солдатова: 9-летний мальчик, спасаясь от нетрезвого отчима, выбежал в домашней одежде на улицу и просил о помощи, а тот преследовал плачущего ребёнка. Вмешался сосед, он укрыл несовершеннолетнего в своём подъезде.

Известно, что отчима забирали в полицию после происшествия, но отпустили после допроса, что вызвало возмущение жильцов, беспокоившихся за безопасность школьника. Они сообщили, что после возвращения мужчина кричал, а мальчика больше не видели.

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