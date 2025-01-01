Пострадавший от побоев отчима школьник из Перми находится в центре помощи семьям Совет по правам человека при президенте РФ взял ситуацию на контроль Поделиться Твитнуть

кадры видео СУ СКР по Пермскому краю / коллаж "АиФ-Прикамье"

Девятилетний мальчик из Перми, пострадавший от побоев отчима, сейчас находится в центре помощи семьям, там же находятся его родные, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«С ними сейчас работают психологи и соцработники. А его «отец», оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребёнком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае. Но и мы следим за этой ситуацией», — написала Ахмедова в своём тг-канале.

Напомним, инцидент, ставший причиной широкого общественного резонанса, произошёл 1 марта на ул. Солдатова: 9-летний мальчик, спасаясь от нетрезвого отчима, выбежал в домашней одежде на улицу и просил о помощи, а тот преследовал плачущего ребёнка. Вмешался сосед, он укрыл несовершеннолетнего в своём подъезде.

Известно, что отчима забирали в полицию после происшествия, но отпустили после допроса, что вызвало возмущение жильцов, беспокоившихся за безопасность школьника.

Позднее стало известно, что в СУ СКР по региону завели уголовное дело по ст. 117 (ч. 2, п. «г») УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Мужчину удалось задержать. Сегодня, 4 марта, ему будет избрана мера пресечения.

Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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