Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Бардукова Народный артист России Денис Мацуев прибыл в Пермь В открытие фестиваля внесены изменения Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

Любовь Топоренко

Как стало известно «Новому компаньону», народный артист России Денис Мацуев уже прилетел в Пермь. Завтра, 1 марта, он выступит на открытии фестиваля (6+) в дуэте с народным артистом СССР Владимиром Спиваковым, но в программу внесены некоторые изменения.

В частности, первый концерт фестиваля, где два легендарных музыканта с мировым именем исполнят шедевры камерной романтической музыки — сонаты Иоганнеса Брамса и Сезара Франка, пройдёт в закрытом режиме. Отменена трансляция в виртуальные концертные залы региона и на сайте Пермской краевой филармонии. Запись концерта также вестись не будет.

Другие события 15-го музыкального фестиваля Дениса Мацуева (6+) пройдут в обычном режиме, как и было анонсировано ранее. Так, 2 и 3 марта — симфонические вечера с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан. В программе — произведения Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Оскара Наварро, Франсиса Пуленка, Сергея Прокофьева и Антонина Дворжака. 4 марта — сольный вечер Дениса Мацуева. В программе — произведения Гайдна, Бетховена, Шуберта, Рахманинова, Прокофьева.

Напомним, 26 февраля стало известно, что после продолжительной болезни скончался Леонид Викторович Мацуев — композитор, пианист, наставник своего сына — народного артиста России Дениса Мацуева. Ему было 77 лет. Леонид Мацуев заведовал музыкальной частью Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова, а также более четверти века преподавал, сочинял музыку и сам ставил спектакли в Иркутском театральном училище.

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