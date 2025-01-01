Несмотря на смерть отца Денис Мацуев не отменил фестиваль в Перми Он пройдёт по намеченному плану с 1 по 4 марта Поделиться Твитнуть

Любовь Топоренко

26 февраля после продолжительной болезни скончался Леонид Викторович Мацуев — композитор, пианист, наставник своего сына — народного артиста России Дениса Мацуева. Ему было 77 лет.

Леонид Мацуев заведовал музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, а также более четверти века он преподавал, сочинял музыку и сам ставил спектакли в Иркутском театральном училище.

Леонид Мацуев. Фото: тг-канал "МузЖизнь"

На своей странице во ВКонтакте Денис Мацуев написал:

«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно всё… С самого рождения, с момента, когда мне было три года и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надёжный, верный и всё понимающий. Я пока не осознаю до конца, что произошло, что и как будет дальше… Это тот человек, который был вместе со мной всю мою жизнь, всегда, во всех отношениях, в каждый момент, когда мне было тяжело и когда я был счастлив. Самый близкий, не просто отец, но и друг, и учитель, и коллега, и брат, и родственная душа, и cоучастник во всех приключениях, с лучшим чувством юмора в мире, способный на грандиозные розыгрыши. Все, что я из себя представляю сегодня, от крови до плоти, это результат его каждодневной работы родителя и учителя, полной любви и заботы».

С 1 по 4 марта в Большом зале Пермской филармонии пройдёт 15-й музыкальный фестиваль Дениса Мацуева (6 +). Как сообщили в филармонии «Новому компаньону», музыкант не намерен отменять или переносить фестивальные концерты. Несмотря на семейную трагедию, Денис Мацуев полностью выполнит программу пермского фестиваля.

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