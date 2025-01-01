Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Масленица, фестиваль Дениса Мацуева и премьера в Театре-Театре Афиша на неделю 24 февраля — 2 марта Поделиться Твитнуть

Масленичный фестиваль «Вокруг да около» проводит «ПермьКонцерт». В программе – экскурсии по Сибирской от сквера Решетникова до парка им. Горького, музыкальные лаборатории и мастер-классы, концерты и интерактивные программы с коллективами и солистами «ПермьКонцерта»: ансамблями «Ярмарка», «Воскресение», «Ромэн», «Иваны»; балалаечниками Николаем Городиловым и Андреем Киряковым, фолк-проектом «Варья», мультиинструменталисткой Полиной Филатовой, легендарным ансамблем «Ба-Ба-Ту». Среди событий – интерактивная сказка «Путешествие Камушки» от сказочной мастерской «Поленница» для подопечных фонда «Берегиня», лекция «Славянская мифология в зеркале современной литературы» и другие. Полная программа – на сайте «ПермьКонцерта».

Гости музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Вместе с фольклорным коллективом музея разучат кричалки на встречу Масленицы, поучаствуют в «ярмарке», увидят представление Петрушки, поиграют в народные игры, попробуют традиционные угощения, приготовленные по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края. Каждый день масленичной недели имел своё название и традиции: вторник – «Заигрыш»: участники программы будут петь масленичные песни, играть в старинные традиционные игры; среда – «Лакомка»: участники программы угощают гостей и угощаются сами; четверг – «Широкая масленица»: массовое катание с гор и на лошадях; пятница – «Тёщины вечёрки»: обряд «хлибины», блины, песни и танцы под балалайку.

На протяжении всех дней масленичного фестиваля в «Губернии» будут проходить мастер-классы (10:00, 12:00, 14:00, 16:00): «Лепка из глины – весенняя птичка», мастер-класс по обработке камня «Создай свой кулончик из частички Пермского моря», по обработке бересты «Амулет из бересты по коми-пермяцким легендам», мастер-класс «Тайны ватной игрушки» (все мастер-классы – 6 +). Каждый день работает «Комната сказок» (11:00 и 14:00, 6 +). Игровая программа для школьников «Пуд соли» (24 – 28 февраля, 11:00 и 14:00, 6 +). Конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Прикамье мастеровое» (27 февраля; 6 +). Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства «Ремесленный шум». Угощения, танцы, хороводы, творческие встречи, книжные презентации, лекции. Каждый вечер – концерты и другие зрелищные события. Полная программа – на сайте «Губернии».

Знаменитые питерские скоморохи — фолк-группа «Отава Ё» – прошли долгий и удивительный путь от уличных музыкантов до ярчайших звёзд российской фолк-сцены. На их концертах часто можно встретить три поколения одной семьи, потому что музыка «Отавы Ё» несёт свет и радость зрителям, независимо от их возраста, а виртуозное исполнительское мастерство артистов не может оставить равнодушным практически никого. На масленичных концертах прозвучат самые любимые и популярные хиты за всю 20-летнюю историю коллектива, а также песни из нового, шестого альбома, получившего название «Правильно и внятно». Приготовьтесь смеяться, петь хором вместе со всем залом и водить хороводы.

Вечер недетских сказок с фольклористами Мариной Сухановой и Мариной Крысовой. Магическая кухня. Обрядовая кухня. Волшебные предметы, которые делают обрядовые блюда. Все помнят про чудо-меленку, которая выпускала всё блин да пирог, блин да пирог? Почему именно блины да пироги? А есть ли что-то в том же роде у наших соседей, коми-пермяков?

Прозвучат инструментальные и вокальные дуэты русских и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов «Музыка дуэта» – студентов, выпускников разных лет и преподавателей факультета музыки Пермского педагогического университета Ольги Махьяновой (сопрано), Татьяны Шишкиной (виолончель), Саввы Цубко (баритон), Николая Егошина (фортепиано) и других. Программа приурочена к 35-летию факультета музыки ПГГПУ и к 75-летию со дня рождения заслуженного работника культуры России, профессора Н.А. Егошина, лауреата премии Пермского края в сфере культуры и искусства за цикл бесед-концертов и создание компакт-диска «Симфонии Людвига ван Бетховена в переложении для фортепиано Ференца Листа», постоянного участника всероссийского, а затем международного конкурса фортепианных ансамблей и камерной музыки «Музыка дуэта» (Москва), неоднократного лауреата этого конкурса в номинации «Учитель и ученик».

Русский песенный фольклор в звуковом пространстве пост-пост-рока, изящного фьюжн-этно и перкуссии разных народов мира. Минимализм и практически бесконечное тембральное разнообразие; как круги на полях, графика загадочных интерференций электромагнитных волн. Бескрайнее поле экспериментов со смыслом и звучанием русской традиционной лирики. Проект «Ирисово поле» (Ижевск – Пермь) — коллаборация музыкантов, которые связаны друг с другом большим количеством разнообразных проектов: Ольга Ирисова (вокал, перкуссия), Алексей Поляков (бас), Андрей Михайлов (перкуссия).

В масленичной программе «Ерёмичей» – развлечения для всей семьи: музыкальные «амбарники» с гитаристом Дмитрием Назукиным, масленичные мастерские, фермерская ярмарка, мастер-классы по изготовлению блинов с разными начинками, гастрономическое угощение от шефа Сергея Юрина и авторские напитки в неограниченном количестве, кадриль с Павлом Полуяновым, живописный пленэр «Рисуем грачей вместе», маскарад и взятие снежной крепости.

Спектакль Кирилла Люкевича по пьесе Настасьи Фёдоровой «Датский магазин лопат». Эпизодические персонажи трагедии Шекспира становятся главными героями своей собственной пьесы: историю Гамлета рассказывают могильщики. Лишённые выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет «Гамлета» представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма чёрной комедии. В ролях: Алексей Корсуков, Максим Гореславец, Артём Радостев, Илья Курицын, Даниил Ахматов, Алиса Девятова, Софья Сергеева.

Авторский фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева пройдёт в Перми в 15-й раз. В первый фестивальный вечер Мацуев выступит в дуэте с Владимиром Спиваковым. В программе – сонаты Иоганнеса Брамса и Сезара Франка. 2 и 3 марта – симфонические вечера с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан. В программе – произведения Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Оскара Наварро, Франсиса Пуленка, Сергея Прокофьева и Антонина Дворжака. Среди солистов – три пермяка: дирижёр Дмитрий Крюков, скрипач Павел Милюков и юный пианист Лев Бакиров. 4 марта – сольный вечер Дениса Мацуева. В программе — произведения Гайдна, Бетховена, Шуберта, Рахманинова, Прокофьева.

Фотосессия с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 200 рублей; а также сувениры от приюта Матроскин, тортики от кондитера Алексея Иванова, блинчики и глинтвейн; живая музыка и детская развлекательная программа. Все снимки с фотосессии будут опубликованы в специальном альбоме! Приют «Матроскин» примет подарки в виде в виде сухих и влажных кормов для кошек премиум-класса, лотков, мисок и любых наполнителей для лотков. Подарки для собачек из приюта «Доброе сердце» – сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки. Можно будет выбрать питомца из приюта.

Основных площадок будет три: рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — «Ядрёная Масленица», на солепромышленном комплексе — «Озорная Масленица» и на торжке — «Щедрая Масленица». В программе праздника концертные и театральные программы с участием Даши Калиной, Глафиры Утёмовой, кукольного театра «Крылатый дом», исторического театра «Чуды», клуба исторической реконструкции «Уральские белки», фольклорных коллективов «Лето», «Фолкъ-Толкъ», «Реченька», «Медуница», «Горница», «Благовестъ», «Гляденовские перепевы», «Иволга», «Околенка», фольклорного танцевального коллектива «Кадриль Урала» и многих других артистов и музыкантов. Чучел для сжигания тоже будет три, они будут гореть в 12:00, 14:00 и 16:00. Посетители музея смогут покататься с гор и на санях, принять участие в традиционном масленичном ряжении, покорении масленичного столба, взятии снежной крепости, снежковых боях, битве частушек, кадрили. Весь день будет работать ярмарка.

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