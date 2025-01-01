Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Масленица в Перми, в пригородах и в Пермском крае Афиша уикенда 28 февраля — 2 марта Поделиться Твитнуть

Выставка посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Представлены работы художницы Светланы Паниной, национальный коми-пермяцкий костюм, книги о культуре народа Пармы. Светлана Панина, чьи картины задают атмосферу экспозиции, родилась, живёт и работает в Перми, но в детстве часто проводила школьные каникулы в Коми-Пермяцком округе у бабушки, где слышала истории о добром Ене и коварном Омоле, богатыре Кудым-Оше и прекрасной Зарани. Несколько десятков работ из серии «Ab ovo», представленных в историческом парке, созданы в стилистике этнофутуризма. Их герои —герои национальных легенд и сказаний, также другие фантастические существа; персонажи славянской мифологии. Женские национальные костюмы, экспонируемые на выставке, предоставлены директором Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, членом-корреспондентом РАН, доктором исторических наук А. В. Черных.

На выставке представлены работы 12 авторов: живопись, скульптура, декоративно-прикладное и ювелирное искусство. Определяющая идея проекта — исследование воздуха как метафоры жизни, цикличности и хрупкости бытия через призму важнейшего физиологического процесса любого живого организма — дыхания. Центральная тема — взаимосвязь человека и окружающего мира. Инсталляция в центре зала — разговор человека с самим собой, с миром, с Богом. Отрывки дневниковых записей, воспоминаний, мимолётных мыслей — шрифтовая композиция на тонкой бумаге, которая колышется от лёгкого дуновения и символизирует дыхание и подвижность пространства. Куратор проекта Екатерина Безденежных.

Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, к каким жестоким «воспитательным мерам» прибегает ректор этого заведения Рашан. Чем больше издевается Рашан над мальчиками, тем агрессивнее они становятся. Добродушного по натуре Матье возмущают эти методы, но он не в состоянии открыто протестовать. Однажды ему, автору многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в своей комнате, приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор… Обсудим с директором Хоровой капеллы мальчиков Дмитрием Батиным, действительно ли музыка может повлиять на поведение подростка. Напитки от Vinorio входят в цену билета!

Старт нового сезона Пермской официальной лиги КВН. За возможность пройти в 1/4 финала будет соревноваться 31 команда, как новички, так и участники телевизионных лиг КВН. Большая часть участников — студенты: несколько команд из ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ и других вузов, в том числе — участник игр Первой лиги «Сборная Пермского политеха» (28 февраля). Из городов Пермского края, кроме Перми, присутствуют Кудымкар, Кизел, Соликамск, Лысьва, Очёр, Кунгур.

Хороводы, пляски, забавы, интерактивные площадки, частушки. Будет работать ремесленная ярмарка и блинные ряды. Шумные забавы, подвижные игры и состязания, традиционное сжигание чучела Масленицы, заклички весны, катание с горки и на качелях — все желающие смогут принять участие в древнем обряде встречи весны. В концертной программе примут участие группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга и творческие коллективы Перми и Коми-Пермяцкого округа. Хэдлайнерами праздника станут Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.

Два легендарных музыканта с мировым именем — народный артист СССР Владимир Спиваков (скрипка) и народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) выступят в дуэте. Прозвучат шедевры камерной романтической музыки — соната № 3 для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса и соната для скрипки и фортепиано ля мажор Сезара Франка. Соната № 3 Иоганнеса Брамса — последняя и самая серьёзная из трёх работ для дуэта скрипки и фортепиано, написанных композитором. Это, своего рода, трагический финал триады скрипичных сонат Брамса. Соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка — одно из самых знаменитых и часто исполняемых произведений композитора. Обе принадлежат к числу наиболее сложных произведений во всем скрипичном репертуаре. Премьера этой концертной программы состоялась 12 сентября 2024 года в Московском международном Доме музыки, на вечере в честь дня рождения Спивакова.

Зрителей и танцующих ожидает насыщенная программа. Масленичный бал — это танцы, нарядные дамы, кринолины и шлейфы, галантные кавалеры, увлекающая танцевать музыка, игры, угощения, необычные фотозоны. Для полного погружения атмосферу праздника организаторы ожидают участников и гостей в нарядах согласно дресс-коду: платья середины — конца XIX в. с кринолином или в русском стиле; фраки и мундиры середины — конца XIX в.

Редкое событие: тайский фильм. «Пермская синематека» начинает прокат на неделю раньше общероссийского. Молодой человек бросает работу и переезжает в захолустный городок, чтобы заботиться о смертельно больной бабушке. Правда, делает он это не по велению сердца, а в надежде унаследовать её миллионное состояние. Но чем больше времени бабушка и внук проводят вместе, тем лучше они узнают друг друга, и их отношения становятся более тёплыми и близкими. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами 1 марта в 16:50.

Пермь присоединяется к мировому тренду кофе-рейвов: гости собираться в кофейнях и танцуют под клубную музыку, однако, в отличие от клубного формата, это безалкогольные события, которые проходят утром или днём. «Дом Демидовых» задумал празднование Масленицы в формате бранч-пати. В программе — блины и танцы. Музыку обеспечат DJ Sedat, DJ Ярин (Samba Futuro), Dj Веселkов и Ася Фиддлер.

Праздник будет выдержан в русских традициях. Планируются торговые ряды с фермерскими продуктами, ремесленные мастер-классы, потешные ряды, выступления творческих коллективов Прикамья и традиционные масленичные забавы: бесплатная уха из стерляди, горячие блины, силовые состязания, бои мешками, взятие снежной крепости, танцевальный марафон и представления с ряжеными и, конечно, катания на лошадях. В завершение — традиционное сжигание чучела Масленицы. В праздничной программе примут участие ансамбли «Ярмарка», «Маков цвет», «Култарики», «Забава», «Радольница», «Благовесть». Во время масленичных гуляний приготовят свыше 650 литров ухи трёх видов: северная на основе судака, сома, окуня и ерша; классическая из судака, горбуши, щуки и карася; царская, с судаком, горбушей, стерлядью.

В масленичной программе «Ерёмичей» — развлечения для всей семьи: музыкальные «амбарники» с гитаристом Дмитрием Назукиным, масленичные мастерские, фермерская ярмарка, мастер-классы по изготовлению блинов с разными начинками, гастрономическое угощение от шефа Сергея Юрина и авторские напитки в неограниченном количестве, кадриль с Павлом Полуяновым, живописный пленэр «Рисуем грачей вместе», маскарад и взятие снежной крепости.

Спектакль Кирилла Люкевича по пьесе Настасьи Фёдоровой «Датский магазин лопат». Эпизодические персонажи трагедии Шекспира становятся главными героями своей собственной пьесы: историю Гамлета рассказывают могильщики. Лишённые выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет «Гамлета» представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма чёрной комедии. В ролях: Алексей Корсуков, Максим Гореславец, Артём Радостев, Илья Курицын, Даниил Ахматов, Алиса Девятова, Софья Сергеева.

Фотосессия с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 200 рублей; а также сувениры от приюта Матроскин, тортики от кондитера Алексея Иванова, блинчики и глинтвейн; живая музыка и детская развлекательная программа. Все снимки с фотосессии будут опубликованы в специальном альбоме! Приют «Матроскин» примет подарки в виде в виде сухих и влажных кормов для кошек премиум-класса, лотков, мисок и любых наполнителей для лотков. Подарки для собачек из приюта «Доброе сердце» — сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки. Можно будет выбрать питомца из приюта.

Основных площадок будет три: рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — «Ядрёная Масленица», на солепромышленном комплексе — «Озорная Масленица» и на торжке — «Щедрая Масленица». В программе праздника концертные и театральные программы с участием Даши Калиной, Глафиры Утёмовой, кукольного театра «Крылатый дом», исторического театра «Чуды», клуба исторической реконструкции «Уральские белки», фольклорных коллективов «Лето», «Фолкъ-Толкъ», «Реченька», «Медуница», «Горница», «Благовестъ», «Гляденовские перепевы», «Иволга», «Околенка», фольклорного танцевального коллектива «Кадриль Урала» и многих других артистов и музыкантов. Чучел для сжигания тоже будет три, они будут гореть в 12:00, 14:00 и 16:00. Посетители музея смогут покататься с гор и на санях, принять участие в традиционном масленичном ряжении, покорении масленичного столба, взятии снежной крепости, снежковых боях, битве частушек, кадрили. Весь день будет работать ярмарка.

Праздничные гулянья в честь Масленицы развернутся 2 марта, в воскресенье, с полудня и до четырех часов дня в амфитеатре на городской набережной. Будут организованы народные игры и забавы: «Яблочки наливные», «К тёще на блины», «Городки» и другие. Гости праздника смогут испытать свою ловкость и силу в играх «Подушки-закидушки», «Бои мешками», проверить внимательность в «Бирюльках», а также поучаствовать в играх «Лесные жители», «Карусель хороводная», «Ванька-встанька», «Вышибало», «Забей гвоздь» и «Селёдки в бочке». Будут доступны фотозона «Тёщины посиделки» и интерактивная площадка «На счастье и удачу!». С 13:00 до 16:00 на набережной будет проходить театрализованное представление под названием «Широкая Масленица», в котором примут участие творческие коллективы Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

В программе: Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Сергея Рахманинова, Концерт для кларнета с оркестром № 2 Оскара Наварро, Тройной концерт и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена. С Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова выступят солисты: Денис Мацуев (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Елена Таросян (скрипка) и юный талант Лев Бакиров (фортепиано). В «состязании» солистов Тройного концерта будут участвовать лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет: Елена Таросян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и народный артист России Денис Мацуев (фортепиано).

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