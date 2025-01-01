Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Масленица в Перми, в пригородах и в Пермском крае

Афиша уикенда 28 февраля — 2 марта

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1

Выставка посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Представлены работы художницы Светланы Паниной, национальный коми-пермяцкий костюм, книги о культуре народа Пармы. Светлана Панина, чьи картины задают атмосферу экспозиции, родилась, живёт и работает в Перми, но в детстве часто проводила школьные каникулы в Коми-Пермяцком округе у бабушки, где слышала истории о добром Ене и коварном Омоле, богатыре Кудым-Оше и прекрасной Зарани. Несколько десятков работ из серии «Ab ovo», представленных в историческом парке, созданы в стилистике этнофутуризма. Их герои —герои национальных легенд и сказаний, также другие фантастические существа; персонажи славянской мифологии. Женские национальные костюмы, экспонируемые на выставке, предоставлены директором Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, членом-корреспондентом РАН, доктором исторических наук А. В. Черных.

2

На выставке представлены работы 12 авторов: живопись, скульптура, декоративно-прикладное и ювелирное искусство. Определяющая идея проекта — исследование воздуха как метафоры жизни, цикличности и хрупкости бытия через призму важнейшего физиологического процесса любого живого организма — дыхания. Центральная тема — взаимосвязь человека и окружающего мира. Инсталляция в центре зала — разговор человека с самим собой, с миром, с Богом. Отрывки дневниковых записей, воспоминаний, мимолётных мыслей — шрифтовая композиция на тонкой бумаге, которая колышется от лёгкого дуновения и символизирует дыхание и подвижность пространства. Куратор проекта Екатерина Безденежных.

3

Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, к каким жестоким «воспитательным мерам» прибегает ректор этого заведения Рашан. Чем больше издевается Рашан над мальчиками, тем агрессивнее они становятся. Добродушного по натуре Матье возмущают эти методы, но он не в состоянии открыто протестовать. Однажды ему, автору многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в своей комнате, приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор… Обсудим с директором Хоровой капеллы мальчиков Дмитрием Батиным, действительно ли музыка может повлиять на поведение подростка. Напитки от Vinorio входят в цену билета!

4

Старт нового сезона Пермской официальной лиги КВН. За возможность пройти в 1/4 финала будет соревноваться 31 команда, как новички, так и участники телевизионных лиг КВН. Большая часть участников — студенты: несколько команд из ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ и других вузов, в том числе — участник игр Первой лиги «Сборная Пермского политеха» (28 февраля). Из городов Пермского края, кроме Перми, присутствуют Кудымкар, Кизел, Соликамск, Лысьва, Очёр, Кунгур.

5

Хороводы, пляски, забавы, интерактивные площадки, частушки. Будет работать ремесленная ярмарка и блинные ряды. Шумные забавы, подвижные игры и состязания, традиционное сжигание чучела Масленицы, заклички весны, катание с горки и на качелях — все желающие смогут принять участие в древнем обряде встречи весны. В концертной программе примут участие группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга и творческие коллективы Перми и Коми-Пермяцкого округа. Хэдлайнерами праздника станут Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.

6

Два легендарных музыканта с мировым именем — народный артист СССР Владимир Спиваков (скрипка) и народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) выступят в дуэте. Прозвучат шедевры камерной романтической музыки — соната № 3 для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса и соната для скрипки и фортепиано ля мажор Сезара Франка. Соната № 3 Иоганнеса Брамса — последняя и самая серьёзная из трёх работ для дуэта скрипки и фортепиано, написанных композитором. Это, своего рода, трагический финал триады скрипичных сонат Брамса. Соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка — одно из самых знаменитых и часто исполняемых произведений композитора. Обе принадлежат к числу наиболее сложных произведений во всем скрипичном репертуаре. Премьера этой концертной программы состоялась 12 сентября 2024 года в Московском международном Доме музыки, на вечере в честь дня рождения Спивакова.

7

Зрителей и танцующих ожидает насыщенная программа. Масленичный бал — это танцы, нарядные дамы, кринолины и шлейфы, галантные кавалеры, увлекающая танцевать музыка, игры, угощения, необычные фотозоны. Для полного погружения атмосферу праздника организаторы ожидают участников и гостей в нарядах согласно дресс-коду: платья середины — конца XIX в. с кринолином или в русском стиле; фраки и мундиры середины — конца XIX в.

8

Редкое событие: тайский фильм. «Пермская синематека» начинает прокат на неделю раньше общероссийского. Молодой человек бросает работу и переезжает в захолустный городок, чтобы заботиться о смертельно больной бабушке. Правда, делает он это не по велению сердца, а в надежде унаследовать её миллионное состояние. Но чем больше времени бабушка и внук проводят вместе, тем лучше они узнают друг друга, и их отношения становятся более тёплыми и близкими. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами 1 марта в 16:50.

9

Пермь присоединяется к мировому тренду кофе-рейвов: гости собираться в кофейнях и танцуют под клубную музыку, однако, в отличие от клубного формата, это безалкогольные события, которые проходят утром или днём. «Дом Демидовых» задумал празднование Масленицы в формате бранч-пати. В программе — блины и танцы. Музыку обеспечат DJ Sedat, DJ Ярин (Samba Futuro), Dj Веселkов и Ася Фиддлер.

10

Праздник будет выдержан в русских традициях. Планируются торговые ряды с фермерскими продуктами, ремесленные мастер-классы, потешные ряды, выступления творческих коллективов Прикамья и традиционные масленичные забавы: бесплатная уха из стерляди, горячие блины, силовые состязания, бои мешками, взятие снежной крепости, танцевальный марафон и представления с ряжеными и, конечно, катания на лошадях. В завершение — традиционное сжигание чучела Масленицы. В праздничной программе примут участие ансамбли «Ярмарка», «Маков цвет», «Култарики», «Забава», «Радольница», «Благовесть». Во время масленичных гуляний приготовят свыше 650 литров ухи трёх видов: северная на основе судака, сома, окуня и ерша; классическая из судака, горбуши, щуки и карася; царская, с судаком, горбушей, стерлядью.

11

В масленичной программе «Ерёмичей» — развлечения для всей семьи: музыкальные «амбарники» с гитаристом Дмитрием Назукиным, масленичные мастерские, фермерская ярмарка, мастер-классы по изготовлению блинов с разными начинками, гастрономическое угощение от шефа Сергея Юрина и авторские напитки в неограниченном количестве, кадриль с Павлом Полуяновым, живописный пленэр «Рисуем грачей вместе», маскарад и взятие снежной крепости.

12

Спектакль Кирилла Люкевича по пьесе Настасьи Фёдоровой «Датский магазин лопат». Эпизодические персонажи трагедии Шекспира становятся главными героями своей собственной пьесы: историю Гамлета рассказывают могильщики. Лишённые выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет «Гамлета» представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма чёрной комедии. В ролях: Алексей Корсуков, Максим Гореславец, Артём Радостев, Илья Курицын, Даниил Ахматов, Алиса Девятова, Софья Сергеева.

13

Фотосессия с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 200 рублей; а также сувениры от приюта Матроскин, тортики от кондитера Алексея Иванова, блинчики и глинтвейн; живая музыка и детская развлекательная программа. Все снимки с фотосессии будут опубликованы в специальном альбоме! Приют «Матроскин» примет подарки в виде в виде сухих и влажных кормов для кошек премиум-класса, лотков, мисок и любых наполнителей для лотков. Подарки для собачек из приюта «Доброе сердце» — сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки. Можно будет выбрать питомца из приюта.

14

Основных площадок будет три: рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой — «Ядрёная Масленица», на солепромышленном комплексе — «Озорная Масленица» и на торжке — «Щедрая Масленица». В программе праздника концертные и театральные программы с участием Даши Калиной, Глафиры Утёмовой, кукольного театра «Крылатый дом», исторического театра «Чуды», клуба исторической реконструкции «Уральские белки», фольклорных коллективов «Лето», «Фолкъ-Толкъ», «Реченька», «Медуница», «Горница», «Благовестъ», «Гляденовские перепевы», «Иволга», «Околенка», фольклорного танцевального коллектива «Кадриль Урала» и многих других артистов и музыкантов. Чучел для сжигания тоже будет три, они будут гореть в 12:00, 14:00 и 16:00. Посетители музея смогут покататься с гор и на санях, принять участие в традиционном масленичном ряжении, покорении масленичного столба, взятии снежной крепости, снежковых боях, битве частушек, кадрили. Весь день будет работать ярмарка.

15

Праздничные гулянья в честь Масленицы развернутся 2 марта, в воскресенье, с полудня и до четырех часов дня в амфитеатре на городской набережной. Будут организованы народные игры и забавы: «Яблочки наливные», «К тёще на блины», «Городки» и другие. Гости праздника смогут испытать свою ловкость и силу в играх «Подушки-закидушки», «Бои мешками», проверить внимательность в «Бирюльках», а также поучаствовать в играх «Лесные жители», «Карусель хороводная», «Ванька-встанька», «Вышибало», «Забей гвоздь» и «Селёдки в бочке». Будут доступны фотозона «Тёщины посиделки» и интерактивная площадка «На счастье и удачу!». С 13:00 до 16:00 на набережной будет проходить театрализованное представление под названием «Широкая Масленица», в котором примут участие творческие коллективы Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

16

В программе: Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Сергея Рахманинова, Концерт для кларнета с оркестром № 2 Оскара Наварро, Тройной концерт и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена. С Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова выступят солисты: Денис Мацуев (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Елена Таросян (скрипка) и юный талант Лев Бакиров (фортепиано). В «состязании» солистов Тройного концерта будут участвовать лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет: Елена Таросян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и народный артист России Денис Мацуев (фортепиано).

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