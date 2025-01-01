Алёна Бронникова Оспорить штраф в 30 тысяч рублей владельцу пермского затонувшего танкера не удалось Прокуратура привлекла «Каму Шиппинг» к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону 28 февраля рассмотрел апелляционную жалобу владельца пермского затонувшего в Керченском проливе танкера ООО «Кама Шиппинг» на решение Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении компании к административной ответственности. Оспорить решение нижестоящего суда ООО не удалось.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в феврале суд удовлетворил иски Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности владельцев танкеров, потерпевших в декабре крушение в Керченском проливе. Пермскому ООО «Кама Шиппинг» (владелец «Вологонефть-212») назначен штраф 30 тыс. руб. С московского ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109») взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно.

Обе компании судили по статье о нарушении требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). В пермской компании с решением не согласились. Представители считают, что авария была вызвана непредвиденными обстоятельствами, при этом судно неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта «Кавказ» разрешения на это не давал и не направлял его в убежище из-за большого скопления других судов.

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