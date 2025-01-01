С пермской «Кама Шиппинг» взыскали 30 тысяч рублей за нарушение регламента плавания в акватории Чёрного моря Московское ЗАО «Волгатранснефть» выплатит 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

По решению Арбитражного суда Краснодарского края, владельцы танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, и танкеров, которые нарушили сезонные регламенты плавания в акватории Черного моря, должны будут выплатить 630 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на краевой арбитраж.

В судебном органе пояснили, что с московского ЗАО «Волгатранснефть» (владеет танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109») взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно. Пермская компания «Кама Шиппинг», которой принадлежат суда «Прикамье» и «Волгонефть-212», должна выплатить 30 тыс. руб.

Обе компании судили по статье о нарушении требований технических регламентов.

Напомним, ЧП в Керченском проливе случилось 15 декабря прошлого года, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. Погиб один человек, а 13 членов экипажа спасли. После инцидента в море попало около 2,5 тыс. тонн мазута. Загрязнение оказалось насколько сильным, что достигло побережья Анапы, Крыма и даже Севастополя.

В связи с инцидентом вводили режимы ЧС регионального и федерального характера. Сейчас в суде рассматривается дело о компенсации вреда, который был причинён разливом мазута.

Отметим, в конце января спасатели МЧС установили, что протечек мазута с пермского танкера не выявлено, грунт вокруг кормы признан достаточно чистым, маслянистые пятна отсутствуют.

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