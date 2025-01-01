МЧС не нашло утечек мазута с кормы затонувшего пермского танкера Обнародованы результаты подводных исследований Поделиться Твитнуть

Спасатели МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата провели 25 января обследование кормы затонувшего пермского танкера «Волгонефть-212». Как сообщает «КоммерсантЪ», протечек мазута обследование не выявило, грунт вокруг кормы «достаточно чистый», маслянистых пятен тоже нет.

Затонувшая часть пермского танкера лежит на глубине 20 м в 11 км от берега.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. т мазута, в регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. Танкер «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг».

По данным МЧС России на 21 января, в районе ЧП с пермскими танкерами собрано 170,5 тыс. т загрязнённого песка и грунта, на площадки временного хранения вывезено 131,1 тыс. т, около 40 тыс. т доставлено в спецорганизации для утилизации.

В настоящее время дело о компенсации вреда, причинённого разливом мазута, рассматривается в суде.





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