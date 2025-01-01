Алёна Бронникова С пермской «Кама Шиппинг» взыскивают расходы за ликвидацию разлива мазута в море Суд отложил рассмотрение иска до февраля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

ФГБУ «Морспасслужба» намерено взыскать с пермского владельца затонувшего в Керченском проливе танкера «Кама Шиппинг» расходы за ликвидацию разлива мазута. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Как следует из документа, Морспасслужба в начале января обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Ответчиками являются владельцы двух потерпевших крушение 15 декабря танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239» — ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», а также ООО «Каматрансойл», связанное с пермской «Кама Шиппинг».

Рассмотрев заявление, судья Людмила Вуколова оставила его без движения до 14 февраля. Как следует из определения, заявление подано с нарушением требований процессуального кодекса. Так, истец не представил доказательств урегулирования спора с ответчиками и оплаты госпошлины. Устранить нарушения истец должен до 14 февраля.

Помимо этого, в суде будут рассмотрены ещё два иска к «Кама Шиппинг», поступившие от Новороссийской транспортной прокуратуры. Надзорный орган потребовал привлечь ООО к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде либо жизни или здоровью животных и растений). Заседания назначены на 6 и 20 февраля.

По данным МЧС России на 21 января, в районе ЧП собрано 170,5 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта, на площадки временного хранения вывезено 131,1 тыс. тонн, около 40 тыс. доставлены в спецорганизации для утилизации.

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