Алёна Бронникова Владелец затонувшего пермского танкера подал апелляцию на решение суда «Кама Шиппинг» привлекли к административной ответственности и штрафу Поделиться Твитнуть

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Владелец затонувшего пермского танкера «Волгонефть-212» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску Новороссийской транспортной прокуратуры. Информация в картотеке появилась 20 февраля. В данный момент Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не принял жалобу к производству.

Напомним, в феврале суд удовлетворил иски надзорного органа к владельцам танкеров, потерпевших в декабре крушение в Керченском проливе, об их привлечении к административной ответственности. Пермскому ООО «Кама Шиппинг» назначен штраф 30 тыс. руб. С московского ЗАО «Волгатранснефть» (владеет танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109») взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно.

Обе компании судили по статье о нарушении требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). При этом в пермской компании считают, что авария была вызвана непредвиденными обстоятельствами, а именно сильным штормом. И, несмотря на то что судно неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, капитан морского порта «Кавказ» разрешения на это не давал и не направлял его в убежище из-за большого скопления других судов.

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