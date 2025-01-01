Владелец пермского танкера назвал причину крушения в Чёрном море По его мнению, техническое состояние тут ни при чём Поделиться Твитнуть

Олег Накаряков, представитель компании «Кама Шиппинг», в Арбитражном суде Краснодарского края 20 февраля заявил, что авария пермского танкера «Волгонефть-212» была вызвана непредвиденными обстоятельствами, а именно, сильным штормом. Рассмотрение дела по существу против судовладельца «Волгонефти-212» начнётся 27 февраля.

«Крушение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно. Судно не выдержало шторма, — цитирует Накарякова РИА Новости. - В этот период судно неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта «Кавказ» разрешения не давал, не направлял в убежище по причине того, что там было большое скопление других судов, опять же судно-накопитель не осуществлял выгрузку».

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошла авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента было эвакуировано 27 членов экипажа, один из которых погиб. По информации минтранса, в море оказалось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 10 января из трещины, образовавшейся в районе кормы «Волгонефти-239», также произошёл выброс мазута. Позже из кармы судна было выкачано более 1,4 тыс. тонн мазута. Наибольшее загрязнение испытало черноморское побережье Краснодарского края, в Кубани введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.