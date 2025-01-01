Коммунальная авария в Пермском крае устранена Порыв сетей 23 февраля оставил без воды часть Лысьвы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Лысьвы

В 01.00 24 февраля авария на водоводе в Лысьве устранена и началось заполнение системы, об этом сообщил глава города Никита Федосеев. Он отметил, что к утру вода должна быть с необходимым давлением.

«Спасибо работникам водоканала за оперативную и слаженную работу в непростых погодных условиях. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и слова поддержки!» — написал градоначальник в соцсетях.

Напомним, в Лысьве около 15:30 23 февраля произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В результате порыва сетей отключение холодной воды произошло примерно в шести десятках многоквартирных домов в границах от ул. Энгельса до ул. Пожарского и от пр. Победы до ул. Российской. Власти разместили в соцсетях график движения бочек с водой, заявили, что занимаются устранением последствий ЧП, и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.

Органами прокуратуры ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе был поставлен на контроль.

Ранее также сообщалось, что попавшие в зону отключения воды лицей, школа для детей с ОВЗ и школа №13 в Лысьве Пермского края в понедельник не будут проводить занятия в очном формате в первой половине дня. Уроки первой смены пройдут дистанционно. Вторая смена — без изменений. В зону отключения попали также детские сады №17 и «Крылатые качели». Вся информация о их работе доведена до родителей во внутренних чатах групп.

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