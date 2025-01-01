Власти Лысьвы из-за аварии на водоводе изменили режим работы школ В зону отключения также попали детские сады и жилые дома Поделиться Твитнуть

устранение аварии в Лысьве / фото предоставлено городской администрацией

Попавшие в зону отключения воды лицей, школа для детей с ОВЗ и школа №13 в Лысьве Пермского края 24 февраля не будут проводить занятия в очном формате в первой половине дня. Уроки первой смены пройдут дистанционно. Вторая смена — без изменений. Об этом сообщили в администрации Лысьвы. Решение принято в связи с аварией на водоводе, оставившей без воды жилые дома и социальные объекты.

В зону отключения попали также детские сады №17 и «Крылатые качели». Вся информация о их работе доведена до родителей во внутренних чатах групп.

Власти также сообщили, что бригада водоканала уже приступила к замене повреждённого участка водовода. Запуск воды планируется ночью.

Напомним, в Лысьве около 15:30 23 февраля произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В результате порыва сетей отключение холодной воды произошло примерно в шести десятках многоквартирных домов в границах от ул. Энгельса до ул. Пожарского и от пр. Победы до ул. Российской. Власти разместили в соцсетях график движения бочек с водой, заявили, что занимаются устранением последствий ЧП, и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.

Органами прокуратуры поставлен на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе. Надзорный орган контролирует соблюдение сроков устранения аварии и при необходимости может принять меры реагирования.

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