Прокуратура поставила на контроль аварию на магистральном водопроводе в Прикамье Из-за неё около 60 домов в Лысьве остались без воды Поделиться Твитнуть

Органами прокуратуры поставлен на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве Пермского края, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве рассказали, что водоснабжение в жилых домах города пропало из-за порыва на сетях.

«Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования», — говорится в информации ведомства.

Напомним, в Лысьве около 15:30 23 февраля произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В результате порыва сетей отключение холодной воды произошло примерно в шести десятках многоквартирных домов в границах от ул. Энгельса до ул. Пожарского и от пр. Победы до ул. Российская. Власти разместили в соцсетях график движения бочек с водой, заявили, что занимаются устранением последствий ЧП и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.

Через час чиновники рассказали, что зону отключения удалось сократить. Часть жилого фонда запитали по резервной схеме. Однако несколько учебных заведений до сих пор остаются без воды, и их работа в понедельник пока под вопросом.

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