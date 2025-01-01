В Лысьве из-за аварии без воды остались десятки домов Поделиться Твитнуть

фото: администрация Лысьвы

В Лысьве Пермского края днём 23 февраля произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Как сообщили в местной администрации, порыв случился в районе дома №22 по ул. Мира. Отключение холодной воды произошло примерно в шести десятках многоквартирных домов от ул. Энгельса до ул. Пожарского и от пр. Победы до ул. Российской.

Власти разместили в соцсетях график движения бочек с водой, заявили, что занимаются устранением последствий ЧП и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.

Через час чиновники рассказали, что зону отключения удалось сократить. Часть жилого фонда удалось запитать по резервной схеме.

«Пока в зоне риска детский сал № 17 и «Крылатые качели», школа для детей с ОВЗ и лицей. После 20.00 будут понятны сроки ремонтных работ и будут ли работать эти учреждения завтра», — заявил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.