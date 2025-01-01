Алёна Бронникова Пермские эксперты прокомментировали рост спроса на турпоездки за границу Снижение стоимости на фоне укрепления рубля не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Елена Синица

После ослабления в ноябре 2024 года курс рубля в феврале показал значительное укрепление. Согласно данным Банка России на 18 февраля, курс доллара к рублю составил 91,43, евро — 95,80. На фоне этого в СМИ появилась информация о росте спроса россиян на туристические поездки за границу.

«Новый компаньон» обратился за комментарием к пермским туроператорам. Представители бизнеса, действительно, отмечают рост числа бронирований, однако не связывают это с укреплением рубля. Генеральный директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова рассказала, что рост продаж на лето отмечается в январе-марте каждый год.

«Сейчас время планирования отпусков, идёт акция раннего бронирования, и туристы активно планируют и бронируют свои отпуска. На фоне укрепления рубля туристы охотней доплачивают за свои туры, так как остаток в валюте пересчитывается на день оплаты, и сейчас как раз их выгоднее оплачивать. Конечно, есть и такие, кто верит в лучший прогноз и бронирует активней, но с предоплатой, чтобы остаток при снижении курса был меньше на момент бронирования», — сообщила эксперт.

По её словам, количество бронирований увеличилось на 50%, на 30% увеличилось количество бронирований туров теми, кто готов рискнуть на фоне курса рубля. При этом стоимость предложений не снизилась, но при грамотном бронировании у путешественников есть возможность существенно сэкономить бюджет на отдых.

По мнению директора турагентства «Софитур» Оксаны Мальцевой, спрос на зарубежные туры совсем не связан с укреплением рубля, а, скорее, с беспокойством людей из-за экологической катастрофы в Чёрном море. Люди опасаются, что при потеплении воды со дна моря всплывёт осевший с танкеров мазут, и отпуск станет опасным для здоровья. Она также рассказала, что сейчас пермяки по акции раннего бронирования могут выгодно приобрести туры в Турцию и Египет. Доступными также остаются Крым, Сочи и Абхазия.

«Никакого особенного спроса на заграничные поездки не отмечается. Как люди бронировали туры в январе, также бронируют и в феврале, здесь ажиотажа или наоборот остановки покупки не наблюдается — всё в штатном режиме. Если сравнивать цены, можно увидеть, что за две недели туры не подешевели, а подорожали. Несмотря на то, что курс падает, итоговая стоимость в рублях на тур растёт», — отметила директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида.

Напомним, после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в море попало 2,4 тыс. т мазута. Экологическая катастрофа стала причиной пересмотра планов 16% пермяков, собиравшихся в отпуск на Черноморское побережье в 2025 году.

Как писал «Новый компаньон», планы на лето жители Перми начали строить ещё в декабре, а на майские праздники — ещё раньше, в ноябре. В топе по раннему бронированию: Турция, Абхазия и Сочи.





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