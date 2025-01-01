Алёна Бронникова Из-за разлива мазута в Чёрном море 16% пермяков пересмотрят планы на отпуск Экологическая катастрофа не повлияла на планы 6% человек Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Экологическая катастрофа в Керченском проливе, произошедшая из-за разлива мазута после ЧП с танкерами, стала причиной пересмотра планов 16% пермяков, собиравшихся в отпуск на Черноморское побережье в 2025 году. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Опрос проводился в конце января среди работающего населения. Из 22% респондентов, планировавших отдых на данном направлении, 16% сомневаются в том, что поездка состоится. Всего 6% не будут пересматривать свои планы и отправятся на Чёрное море в любом случае.

По данным сервиса, чаще всего путешествие на Черноморское побережье планировали мужчины и семьи с детьми. Направление популярно у пермяков 35-45 лет.

Напомним, два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. т мазута, в регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. При этом, как стало известно 25 января, по результатам обследования танкера «Волгонефть-212», который принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг», не было выявлено протечек мазута. В настоящее время дело о компенсации вреда, причинённого в результате ЧП, рассматривается в суде.

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