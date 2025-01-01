Елена Синица Дубай меняем на Домбай Какие направления для отдыха предлагают пермским туристам и сколько это будет стоить Поделиться Твитнуть

Бронирование в самом разгаре

В турагентствах идёт активное бронирование поездок на летний сезон. В период с 19 декабря по 19 января пермяки подали свыше 150 заявок на различные туры, такие данные приводит сервис Tourvisor. При этом их стоимость колеблется от 33,8 тыс. до 312 тыс. руб.

Больше всего заявок на туры по России — их 38. На втором месте Турция с 22 заявками, на третьем — Египет (19 заявок). Также в топ вошли Таиланд (10), Абхазия (5), Индия (5), Китай и Шри-Ланка (по одной заявке).

Планы на лето жители краевой столицы начали строить ещё в декабре, ведь предыдущие два года показали: горящих туров ожидать не стоит, отмечает заместитель директора тур­агентства «Финист» Екатерина Ипполитова. К тому же туристы берут в расчёт и то, что ближе к сезону цены вырастут на 30–40%, а туры во многие популярные отели к началу сезона и вовсе будут полностью распроданы.

На майские праздники бронь туров началась ещё раньше — в ноябре, дополняет директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида.

«На люксовые, премиальные отели цены очень хорошие, когда бронируешь их сильно заранее. Живой пример от наших туристов: в ноябре на майские праздники с вылетом из Москвы они забронировали отель в Турции на семью за 480 тыс. руб., сейчас этот же тур стоит 650 тыс. руб. Ближе к дате вылета цена будет ещё выше. Месяц к месяцу она растёт на 10%», — пояснила Друида.

Пока в топе по раннему бронированию Турция, Абхазия и российский курорт Сочи, добавила она.

К слову о Турции, с февраля стартует программа чартерных рейсов из Перми в Анталью. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines («Южный ветер»). Согласно расписанию, первые рейсы состоятся 12 и 23 февраля, а также 6 и 17 марта. Вылетать самолёты будут в 01:30, а прибывать — в 04:35 по местному времени. Время в пути — 5 часов 5 минут. Полёты будет осуществлять борт Airbus A321.

Также из прямых заграничных направлений пермякам доступны Индия и Таиланд. Авиакомпания Azur Air продлила полётную программу до апреля. Согласно информации, размещённой на сайте турагрегатора Tourvisor, последний рейс в Гоа запланирован на 10 апреля, на Пхукет — 6 апреля.

Рейсы в Гоа авиакомпания осуществляет по два-три раза в месяц, по четвергам и воскресень­ям. Продолжительность перелёта — 6 часов 55 минут. Длительность перелёта на Пхукет составляет 8 часов 45 минут. Самолёты по данному маршруту отправляются с такой же частотой, в разные дни недели.

Страху — нет

Новости об авиакатастрофах как-либо на спрос не повлияли, отмечает директор тур­агентства UP Travel Юлия Пьянкова.

«Подобных страхов не замечено у туристов, поэтому спрос остаётся на уровне 2024 года. Те люди, которые знают, что такое акция раннего бронирования, уже вносят минимальные предоплаты в 10–20% и со спокойной душой ждут своё путешествие», — прокомментировала она.

«К происходящим тревожным событиям — будь то СВО, ситуация в Сирии или же авиакатастрофы — пермяки относятся философски. Нет такого, что одни боятся и не летают, а другие — наоборот», — считает Евгения Друида.

По её наблюдениям, разделение сейчас иное: есть те, кто снижает уровень своего отдыха (например, вместо пятизвёздочного отеля в Турции рассматривают Абхазию), и те, кто раньше летал по горящим турам за 30 тыс. руб., а теперь не может себе позволить отдых ни психологически, ни финансово.

Если раньше за 20 тыс. руб. с человека можно было улететь в Турцию, то теперь за те же деньги туристы рассматривают Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Дагестан, Сочи.

«Те, кто раньше летал в самые бюджетные отели Египта и Турции (сейчас это примерно 60 тыс. руб. с человека), переориентировались на внутренний туризм», — пояснила Друида.

Не преграда для пермских туристов и экологическая катастрофа на Чёрном море, хотя они и смотрят на курорты Краснодарского края с определённой осторожностью — например, не бронируют Анапу, вместо Сочи чаще смотрят южнее — в сторону Абхазии, отмечает директор «Дома солнца».

С ней соглашается и Юлия Пьянкова: в 2024 году многие туристы отдыхали в Краснодарском крае, теперь же интересуются другими направлениями. В их числе Дагестан, Калининградская область, в летний сезон Каспийское и Балтийское моря — хорошая альтернатива Чёрному.

«Скорее всего, к началу сезона все последствия аварии ликвидируют, по крайней мере власти и сами жители курортов сделают всё возможное для этого. Ведь для огромного количества людей летний сезон — единственный заработок. Мы надеемся, что на туристический сезон авария никак не повлияет», — добавила Екатерина Ипполитова.

Субсидируемые рейсы

К слову о внутренних направлениях: Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов из Перми. Речь идёт о 13 направлениях: Казань, Самара, Нижневартовск, Новый Уренгой, Калининград, Волгоград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Сургут, Тюмень и Усинск. Авиаперевозки будут осуществлять компании «ЮВТ Аэро», «Икар», «Сибирь» и «Азимут».

Дешевле всего пермякам обойдутся билеты до Казани — 3315 руб. в один конец, а больше всего придётся заплатить за рейс до Новосибирска — 10,3 тыс. руб. Билеты на некоторые направления уже есть в продаже.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» организует субсидированные рейсы до Казани и Самары с 2 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, а до Усинска — с 2 января по 31 декабря этого года. Авиаперелёты до Нижневартовска и Нового Уренгоя будут осуществляться с 1 апреля по 31 октября.

Перевозить пермяков в Волгоград будет авиакомпания «Икар» — с 1 мая по 30 сентября, а в Калининград — с 1 января по 30 апреля и с 16 сентября по 31 декабря текущего года.

Рейсы в Махачкалу и Минеральные Воды будет выполнять авиакомпания «Азимут». Что интересно, цена на билет до Махачкалы начинается от 3,4 тыс. руб., а до Минеральных Вод — от 7,1 тыс. руб.

Особенно радуют Минеральные Воды, так как это всесезонное направление, отмечает Юлия Пьянкова. Оно будет интересно туристам и зимой, так как рядом два горнолыжных курорта — Архыз и Домбай.

«Субсидируемые авиарейсы — это огромнейшая радость для жителей Перми. Топовые направления — это конечно же, Махачкала, Минеральные Воды и Калининград, — комментирует Евгения Друида. — Вот эти три направления в нашем турагентстве будут пользоваться огромной популярностью. Остальные же — скорее для индивидуального туризма».

Есть варианты и в ближнем зарубежье — авиакомпания «Икар» запустила продажу субсидируемых билетов из Перми в Минск. Согласно информации на сайте авиакомпании, полётная программа будет действовать с 1 апреля по 25 октября 2025 года. Цена вопроса — от 4,5 тыс. руб. за билет. Лететь до столицы Беларуси примерно три часа, перелёты будут осуществляться на бортах Embraer 190 по вторникам и субботам.

Турагентства надеются, что 2025 год будет не хуже предыдущего.

«Конечно, хотелось бы говорить о росте спроса, но мы понимаем, что для многих поездки на море из-за их стоимости станут недоступными. Верим в лучшее», — резюмировала Екатерина Ипполитова.

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