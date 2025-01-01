Законопроект о бесплатном питании в лагерях Прикамья с поправками рассмотрят в феврале Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 20 февраля обсудят ряд важных инициатив во втором чтении. Часть законопроектов была значительно дополнена. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.

Профильный комитет поддержал поправки губернатора Дмитрия Махонина к проекту закона о бесплатном питании и доработал его ко второму чтению. После его принятия бесплатное питание будет доступно в лагерях труда и отдыха для детей подросткового возраста, а семьям участников СВО будут компенсировать часть расходов на путёвки в детские лагеря. В частности, компенсацию в размере 100% от расчётной стоимости смогут получить семьи, признанные нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки, и в которых в ходе СВО погиб один из родителей.

«Дневные лагеря при школах востребованы и популярны. В них дети с пользой проводят время в кругу своих сверстников, а родители могут быть спокойны по поводу занятости ребёнка в свободное от учёбы время. Государственная поддержка в вопросах детского оздоровления и отдыха имеет большое значение для многих прикамских семей. Так, бесплатное питание будет доступно для двух тысяч детей. Принятие законопроекта отвечает логике семейной политики региона, а также дополняет меры поддержки семей наших земляков-участников специальной военной операции», — подчеркнул спикер.

Кроме того, в повестку заседания вошёл законопроект о предоставлении возможности работодателям развивать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и содействовать участию сотрудников в спортивных мероприятиях. Этим же документом предлагается расширить краевые полномочия в части обеспечения доступности массового спорта, строительства и ремонта спортивных объектов, находящихся в краевой, муниципальной и федеральной собственности.

В рамках заседания депутаты рассмотрят также инициативу о наделении концессионеров правом пользоваться недрами местного значения, заслушают доклад о ходе реализации региональной программы газификации и информацию о деятельности Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. После завершения встречи краевой парламент откроет Год коми-пермяцкого языка и Год столетия Коми-пермяцкого округа открытием большой выставки, посвящённой языку, культуре, народным промыслам и кухне коми-пермяков.

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