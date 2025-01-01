Алёна Бронникова В Прикамье концессионерам разрешат пользоваться недрами местного значения Законопроект рассмотрят в феврале Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае концессионеры могут получить право пользоваться недрами местного значения. Соответствующий проект закона был внесён в краевое заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. Как отмечает пресс-служба парламента Прикамья, депутаты рассмотрят инициативу в феврале.

«Законопроектом предлагается расширить перечень субъектов, которые могут стать пользователями недр на участках местного значения. Предложенные изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным», — сообщает краевой ЗС.

В перечень предлагается включить юридические лица, с которыми заключены концессионные соглашения, субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые ведут строительство, реконструкцию, капремонт магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов и их неотъемлемых частей. Также пользователями недр могут стать субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа, осуществляющие работы по строительству и капремонту магистральных газопроводов.

Документ определяет сроки пользования недрами, основания для предоставления права пользования и порядок предоставления участков.

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