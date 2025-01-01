Семьям участников СВО в Пермском крае будут компенсировать стоимость детских путёвок Соответствующий законопроект внесён в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание региона законопроекты, расширяющие меры поддержки на отдых и оздоровление детей.

В своём telegram-канале глава Прикамья отметил, что «предложил ввести бесплатное питание детей не только в лагерях с дневным пребыванием, в которых как правило отдыхают дети младшего и среднего школьного возраста, но и в детских лагерях труда и отдыха, организованных для ребят-подростков».

Планируется, что ежегодно этой мерой поддержки смогут воспользоваться более двух тысяч юных жителей Прикамья.

Второе нововведение касается детского отдыха детей из семей участников СВО. Если семья будет признана нуждающейся в предоставлении мер соцподдержки, ей компенсируют 100% расчётной стоимости путёвки. При этом доход участника СВО учитываться не будет. Если один из родителей погиб в ходе СВО, компенсацию предоставят без учёта принципа нуждаемости.

Внесённые инициативы поддержал комитет по социальной политике Заксобрания Пермского края. Сразу во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект в марте.

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