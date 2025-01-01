Работодателям Пермского края предложили развивать спортивные клубы для сотрудников Проект закона внесён в ЗС Поделиться Твитнуть

Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в региональный парламент внесён законопроект, который предоставляет работодателям возможность создавать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и поддерживать участие сотрудников в различных спортивных мероприятиях.

Кроме того, предложенный документ увеличивает полномочия региона в сфере физической культуры и спорта. Речь идёт о развитии массового спорта и обеспечения его доступности, а также о строительстве, реконструкции и ремонте спортивных объектов, о создании и содержании других спортивных сооружений, принадлежащих Пермскому краю.

Данный проект закона разработан с учётом изменений в федеральном законодательстве в области физической культуры и спорта. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на сессии краевого парламента в феврале.

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