Алёна Бронникова Пермский ФК «Амкар» нашёл нового спонсора Им стала одна страховая компания Поделиться Твитнуть

Президент футбольного клуба «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов и директор пермского филиала «АльфаСтрахование» Дмитрий Макеев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе клуба.

«Страховая компания станет партнёром клуба в сезоне-2025. Болельщики увидят логотип партнёра на матчах команды и в соцсетях "Амкара"», — информирует клуб.

Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Является одной из крупнейших частных страховых компаний России, предлагает услуги для бизнеса и частных лиц.

В сезоне 2023 года титульным спонсором пермского клуба был «Пермэнергосбыт». Однако после того как «Амкар» не вышел из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» лиги А и вылетел во Вторую лигу Б, контракт продлевать не стали. Бюджет сократился с 200 до 130 млн руб.

Напомним, по итогам 2024 года прибыль ФК «Амкар Пермь» сократилась почти в 29 раз — с 8,3 млн до 289 тыс. руб. Выручка уменьшилась почти в три раза — с 68,8 млн в 2023 году до 23,3 млн в 2024-м.

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