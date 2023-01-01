Андрей Стрельцов «Пермэнергосбыт» стал спонсором «Амкара» Энергетики выделят футбольному клубу 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Пермэнергосбыт» и ФК «Амкар» заключили партнёрское соглашение. Речь идёт о предоставлении помощи команде на 80 млн руб. Это самая большая сумма, направленная «красно-чёрным» от частной компании. Больше в бюджет клуба поступает только от краевых властей.

Также «Пермэнергосбыт» окажет помощь ЖФК «Звезда-2005» и гандбольной команде «Пермские медведи». На их долю тоже придётся около 80 млн руб., но на двоих.

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