Алёна Бронникова В Перми изымут участки для продления улицы Монастырской На это планируют направить 19 млн рублей Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

В Перми планируют выделить 19,4 млн руб. на изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для продления ул. Монастырской. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проект поправок в бюджет города на 2025-2027 годы.

Указанную сумму администрация предлагает направить на проведение оценки рыночной стоимости изымаемого имущества и изъятие участков и строений. Работы необходимо провести в рамках реализации проекта по строительству ул. Монастырской от реконструируемого путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до Мотовилихинских заводов.

В июне сообщалось, что на изъятие земельных участков для реализации планов по продлению ул. Монастырской от площади Трёх столетий до МЗ в 2024 году из краевого бюджета выделят 122,2 млн руб. В октябре была выбрана компания для проектирования объекта. Контракт на сумму 13,5 млн руб. заключён с пермской проектной фирмой «Орта».

Протяжённость нового участка улицы составит 1,5 км. Дорогу сделают двухполосной с велодорожкой и тротуаром в увязке с продлением набережной и строительством детской железной дороги.

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