Улицу Монастырскую в Перми продлят до «Мотовилихинских заводов» Проект планируется реализовать в два этапа Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края опубликовало проект продления в Перми ул. Монастырской от путепровода на перегоне Пермь II—Пермь I до территории «Мотовилихинских заводов» и далее до ул. 1905 года. Проект содержится в предварительных документах о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Перми. Ну публикацию обратил внимание «Текст».

Как показано на представленной схеме, проект планируется реализовать в два этапа. Предусматривается создание двухполосной дороги, дорожки для велосипедистов, тротуаров с озеленением.

Для строительства трассы власти собираются изъять два участка за торговым центром «Речник» и два склада.

Сроки реализации проекта не сообщаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми стартовали основные работы по реконструкции нового участка набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов».

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