Стартовали основные работы по реконструкции нового участка набережной Камы Речь идёт об отрезке от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» Поделиться Твитнуть

Подрядная организация приступила к выполнению основных работ по реконструкции нового участка набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

С марта подрядчик «Техдоргрупп» проводил подготовительные работы на новом отрезке длиной 1,3 км, сейчас он приступил к укреплению берега (это позволит в дальнейшем защитить прибрежную полосу от воздействия волн и льда) и к отсыпке площадки под будущую зону отдыха.

Ранее сообщалось, что на участке обустроят главную аллею и более 1 км прогулочных дорожек, смонтируют наружное освещение и системы безопасности. Здесь появится детская зона, прокат спортивного инвентаря, многофункциональный павильон, малые архитектурные формы. Завершить работы планируется в 2025 году.

Новый участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» станет продолжением зоны причалов и променадной части верхнего и нижнего ярусов набережной Камы у Речного вокзала (работы там завершили в конце 2022 года) и набережной на участке, ограниченном сквером им. Решетникова, ул. Монастырской и административным зданием по ул. Монастырская, 2 (сдача объекта состоится летом 2024 года).

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