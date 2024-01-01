Власти Перми показали эскизы нового участка набережной Так он будет выглядеть в 2025 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми опубликовала эскизы нового участка набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Так он будет выглядеть после реконструкции.

Здесь появятся дополнительные локации для активного отдыха, будет создана дорожно-тропиночная сеть с главной аллеей и второстепенными прогулочными дорожками, детская игровая площадка, здание проката и трек для катания на коньках. Подрядчик установит многофункциональный павильон и модульный туалет. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, скамейки и урны, также будет проведено озеленение — здесь высадят более 100 деревьев-крупномеров и более 6 тыс. кустарников.

Администрация Перми

Подрядчик «Техдоргрупп» уже приступил к ремонту нового участка протяжённостью 1,3 км. Сейчас ведутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Кроме обустройства набережной, подрядная организация выполнит работы по берегоукреплению. Это необходимо для защиты береговой полосы от воздействия волн, течения и льда, а также для предупреждения разрушений и затоплений берега реки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.