На изъятие участков для продления улицы Монастырской в Перми выделят 122,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

Изъятие земельных участков для реализации планов по продлению ул. Монастырской в Перми на участке от площади Трёх столетий до Мотовилихинских заводов в текущем году может обойтись бюджету края в 122,2 млн руб., говорится в поправках к главному финансовому документу региона на ближайшие три года. Дополнительные затраты будут включены в программу развития дорог и сооружений в Перми. На документ первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в начале мая минимущества Пермского края опубликовало проект продления ул. Монастырской от путепровода на перегоне Пермь II—Пермь I до территории Мотовилихинских заводов и далее до ул. 1905 года. Работы планируется реализовать в два этапа, для этого власти собираются изъять два участка за торговым центром «Речник» и два склада.

Позднее власти Перми объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство нового участка ул. Монастырской. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, работы должны быть выполнены до 20 декабря. За подготовку проекта власти готовы заплатить 6,5 млн руб.

Протяжённость нового участка улицы составит 1,5 км. Дорогу сделают двухполосной, обустроят велодорожку шириной 2 м и тротуар шириной 3 м. Подрядчик должен предусмотреть увязку автодороги с реализацией набережной, проектом строительства детской железной дороги, а также строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня, итоги подведут 18 числа.

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