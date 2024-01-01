Разработку проекта продления улицы Монастырской в Перми оценили в 6,5 млн рублей Документ должен быть готов к концу года Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

Власти Перми выступили заказчиком выполнения проектно-изыскательских работ на строительство ул. Монастырской от площади Трёх столетий до «Мотовилихинских заводов». Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, работы должны быть выполнены до 20 декабря. За подготовку проекта власти готовы заплатить 6,5 млн руб.

Протяжённость нового участка улицы составит 1,5 км. Дорогу сделают двухполосной, обустроят велодорожку шириной 2 м и тротуар шириной 3 м. Подрядчик должен предусмотреть увязку автодороги с реализацией набережной, проектом строительства детской железной дороги, а также строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня, итоги подведут 18 числа.

Вначале мая минимущества Пермского края опубликовало проект продления ул. Монастырской от путепровода на перегоне Пермь II—Пермь I до территории «Мотовилихинских заводов» и далее до ул. 1905 года. Работы планируется реализовать в два этапа, для этого власти собираются изъять два участка за торговым центром «Речник» и два склада.

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