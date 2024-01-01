Проектировщиком продления улицы Монастырской выбрана компания из Перми Документация должны быть подготовлена к концу декабря Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

Объявлены итоги открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Монастырской в Перми на участке от пл. Трёх столетий до территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Контракт на сумму 13,5 млн руб. заключён с ООО «Проектная фирма «Орта». Средства выделяются из бюджета Перми.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен провести инженерные изыскания; разработать проектную и рабочую документацию, пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

Новый участок дороги протяжённостью 1,5 км будет двухполосной магистральной улицей районного значения, с велосипедной дорожкой, тротуарами, освещением и прочей инфраструктурой.

Проект должен увязать новое транспортное направление с реализацией проектов нового участка набережной и детской железной дороги, предусмотреть разворотную площадку для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.

Срок окончания выполнения работ — не позднее 20 декабря 2024 года.

Напомним, торги по данному объекту объявлялись в третий раз. В мае аналогичные работы были оценены заказчиком в 6,5 млн руб., но процедуру отменили под предлогом внесения дополнения в документацию. Повторные торги объявлялись в июне с начальной ценой контракта в 13,1 млн руб. Они не состоялись. Третий раз конкурс объявили осенью.

ООО «Проектная фирма «Орта» была зарегистрирована в Перми в сентябре 2010 года, учредитель Елена Селина. С 2017 года директором компании является Артём Арапов. Компания специализируется на деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях и пр.

Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка ООО выросла за года на 27% до 70,8 млн руб., при этом чистая прибыль понизилась на 37%, до 15,6 млн руб.

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