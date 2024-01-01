Проект дороги от площади Трёх столетий до Мотовилихи оценили в 13,5 млн рублей Работы должны быть выполнены к концу года Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Монастырской в Перми на участке от пл. Трёх столетий до территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Заявки принимаются до 21 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 13 млн 559,9 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Перми.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен провести инженерные изыскания; разработать проектную и рабочую документацию, пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

Новый участок дороги протяжённостью 1,5 км будет двухполосной магистральной улицей районного значения, с велосипедной дорожкой, тротуарами, освещением и прочей инфраструктурой.

Проект должен увязать новое транспортное направление с реализацией проектов нового участка набережной и детской железной дороги, предусмотреть разворотную площадку для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.

Срок окончания выполнения работ — не позднее 20 декабря 2024 года.

Напомним, торги по данному объекту объявляются не в первый раз. В мае аналогичные работы были оценены заказчиком в 6,5 млн руб., но процедуру отменили под предлогом внесения дополнения в документацию. Повторные торги объявлялись в июне с начальной ценой контракта в 13,1 млн руб. Они не состоялись.





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