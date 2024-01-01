Проект новой дороги от площади Трёх столетий до МЗ в Перми подорожал вдвое Объявлены повторные торги Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

Объявлены повторные торги на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги в Перми по ул. Монастырской на участке от площади Трёх столетий до «Мотовилихинских заводов». Заявки принимаются до 22 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 13,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Ранее работы оценивались заказчиком в 6,5 млн руб.

Срок исполнения работ остался прежним — до 20 декабря 2024 года.

Напомним, несколько дней назад власти отменили аналогичную закупку, объявленную в мае. Согласно опубликованному извещению, решение об отмене определения поставщика было принято по решению заказчика — МКУ «Пермблагоустройство». «Новому компаньону» прокомментировали это решение в администрации Перми так: «По инициативе заказчика принято решение внести корректировки в конкурсную документацию, а именно, добавили рабочую документацию».

Согласно техзаданию, протяжённость нового участка улицы составит 1,5 км. Дорогу сделают двухполосной, обустроят велодорожку шириной 2 м и тротуар шириной 3 м. Подрядчик должен предусмотреть увязку автодороги с реализацией набережной, проектом строительства детской железной дороги, а также строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.

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