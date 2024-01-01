Алёна Бронникова Конкурс на разработку проекта продления улицы Монастырской в Перми отменили Мэрия внесла в документацию корректировки Поделиться Твитнуть

Схема продления ул. Монастырской до Мотовилихинских заводов

В Перми отменили закупку на выполнение проектно-изыскательских работ по продлению ул. Монастырской от площади Трёх столетий до территории Мотовилихинских заводов. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному извещению, решение об отмене определения поставщика было принято по решению заказчика — МКУ «Пермблагоустройство». «Новому компаньону» прокомментировали это решение в администрации Перми.

«Как сообщили в МКУ "Пермблагоустройство", по инициативе заказчика принято решение внести корректировки в конкурсную документацию. А именно, добавили рабочую документацию. В данный момент документация направлена в Центр организации закупок», — рассказали в мэрии.

Возобновить аукцион планируется после того, как будет получено одобрение от ГКУ ПК «Центр организации закупок».

Напомним, в мае минимущества Пермского края опубликовало проект продления ул. Монастырской от путепровода на перегоне Пермь II—Пермь I до территории Мотовилихинских заводов и далее до ул. 1905 года. Работы планируется реализовать в два этапа, для этого власти собираются изъять два участка за торговым центром «Речник» и два склада.

Позже власти Перми разместили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автодороги на данном участке. Работы оценили в 6,5 млн руб. Подрядчика должны были выбрать 18 июня.

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