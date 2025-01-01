Алёна Бронникова Проект строительства парк-отеля «Королёво» рядом с Пермью не прошёл экспертизу О планах стало известно в 2022 году Поделиться Твитнуть

Фото: генплан korolevo.com

Проектная документация на строительство четырёхзвёздочного парк-отеля «Королёво» у мыса Стрелка, рядом с Пермью, получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.

Подготовкой проекта по возведению туристического комплекса на 127 мест в д. Городище Добрянского округа занималось московское ООО «827». Застройщиком значится зарегистрированное в Перми ООО «Парк-отель Королёво».

Напомним, в 2022 году между правительством Пермского края и корпорацией «Туризм.РФ» было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе планируется реализовать три инвестиционных проекта, в том числе «Комплексный туристический проект «Королёво». Как сообщается на сайте «Туризм.РФ», комплекс с гостиницей на 90 номеров, апартаментами на 32 номера и пятью отдельными домами построят на берегу Камы на территории площадью 45 га.

В проекте предусмотрены бизнес-центр, фестивальная площадь, детский центр, подростковый клуб, ресторан, пляжная зона, спортивные площадки. Также будут построены вертолётная площадка, причал и лодочная станция для швартовки маломерных судов. Предполагается, что туристический поток парк-отеля составит 18,3 тыс. человек в год. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2027 году.

ООО «Парк-отель Королёво» зарегистрировано в 2023 году. Учредителями являются корпорация «Туризм.РФ» и пермское ООО «Королёвские дачи». Уставный капитал — 428,5 млн руб., прибыль за прошлый год составила 1,7 млн руб. Директор — владелец московских и петербургских организаций, осуществляющих деятельность по производству пара и горячей воды, Давид Назарян. Совладельцами «Королёвских дач» являются Александр Завадский и соучредитель СЗ «Сибирский квартал» Евгений Жуланов.

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