Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Туризм идёт в гору Внутренний и въездной туризм остаются приоритетами отрасли в наступившем году Поделиться Твитнуть

В Перми в последнее время много говорят о туризме: заслушивают профильное министерство на заседаниях правительства, проводят круглые столы… Оживились туроператоры: появилась реклама новых глэмпингов и экоотелей, множатся сообщения о новых авиарейсах. Такой интерес неудивителен: приближается летний туристический сезон.

В каком состоянии отрасль пришла к нынешнему году?

По-прежнему решающее влияние на развитие туризма оказывают сложности с заграничными поездками, и главными сферами этого бизнеса остаются межрегиональный и внутренний туризм.

Как сообщила на заседании краевого правительства 5 апреля министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина, Пермский край входит в число региональных лидеров по росту туристического потока. Показатели отрасли превысили допандемийные, а некоторые туроператоры фиксируют стабильный рост доходов на 100% и более на протяжении последних двух лет. На национальном брендовом маршруте «Необычайные истории земли Пермской» рост турпотока составил 20%. Количество гостей растёт в музеях и театрах Пермского края: так, Пермский краеведческий музей за 2022 год показал рост числа посетителей в два раза.

Четыре года осуществляются регулярные экскурсионные туры в Пермский край по федеральной трассе Р-243 в рамках маршрута «Медвежий тракт», и в 2022 году количество участников организованных туров по этому маршруту впервые превысило 10 тыс. человек, а количество самостоятельных автотуристов — 80 тыс. человек.

Свою долю туристического потока приносят в Пермь круизы: компания «Водоход» запланировала на сезон 2023 года 100 заходов круизных теплоходов.

По признанию экскурсоводов, количество туристических компаний, занимающихся исключительно или преимущественно региональным туризмом, в последние годы растёт, и конкуренция между ними сдерживает рост цен на рынке.

Куда ехать в Прикамье?

По информации краевого минтуризма, главными направлениями как внутреннего регионального, так и въездного туризма остаётся столица региона — Пермь, а также Кунгур, Губаха, Усолье, Оса и Кудымкар.

Странно, что в этом перечне отсутствует Чердынь, которую туроператоры по-прежнему считают важнейшей туристической локацией, особенно после выхода на экраны фильма «Сердце пармы». Об этом говорит, например, экскурсовод, автор путеводителей по Пермскому краю Владислав Тимофеев, который называет места съёмок фильма одним из приоритетных направлений сегодняшнего регионального туризма. Специалист считает, что главные достопримечательности Прикамья — природные: Каменный город, Усьвинские столбы, Кунгурская пещера.

Экскурсовод Милана Фёдорова тоже считает северное направление — Усолье, Соликамск, Чердынь — самым популярным в Прикамье. На втором месте, по мнению эксперта, Кунгур с ледяной пещерой; в последние годы растёт популярность Коми-Пермяцкого округа — Кудымкара, Юсьвинского и Кочёвского районов.

Набор популярных достопримечательностей Пермского края растёт, множатся авторские эксклюзивные туры. Так, Владислав Тимофеев водит экскурсии на месторождения редких минералов.

Региональный туризм ориентирован в первую очередь на пермяков, выезжающих в выходные дни за пределы краевой столицы, и на жителей Прикамья, которые в это время стараются побывать в Перми, однако, как рассказал Владислав Тимофеев, ряд компаний проводит двухдневные туры для иногородних туристов, в основном москвичей, по красивейшим природным локациям Прикамья. В маршрут входят Каменный город, Полюд и Ветлан.

В Перми в качестве самой востребованной туристической аттракции прочно утвердился фотогеничный арт-объект «Счастье не за горами». Когда он находился на реставрации, иногородние туристы чуть ли не требовали вернуть им деньги за экскурсию: «Счастья…» нет, значит, зря ехали.

Привлекает туристов и Пермская галерея: большинство приезжих уже знают о пермской деревянной скульптуре, а знатоки мечтают посмотреть коллекцию голландской и фламандской живописи. Существует высокий спрос на всё, что связано с Сергеем Дягилевым, и экскурсоводы заранее договариваются о визитах в музей в Дягилевской гимназии.

Что касается событийного туризма, то экскурсоводы отмечают, что в этом году Пермь стала столицей фигурного катания: небольшие организованные группы и индивидуальные туристы специально приезжали на спортивные события и в свободное время заказывали экскурсии по городу. Однако «чемпионами» событийного туризма в Прикамье по-прежнему являются Дягилевский фестиваль и фестиваль «Тайны горы Крестовой», точнее, его открытие — «Закат на Крестовой».

Где остановиться?

Развитие внутреннего туризма способствует появлению новых элементов профильной инфраструктуры. Иногда их появление лучше любых статистических данных показывает, куда именно стремятся туристы: особенно быстро растёт число мест размещения приезжих в трёх локациях Пермского края — это Чердынь, Губаха и, как ни странно, Усьва. Хотя что тут странного? Этот населённый пункт — «ворота» к самым популярным природным объектам региона: Каменному городу и Усьвинским столбам. Здесь множится количество гостевых домов, а около Усьвинских столбов открылся первый глэмпинг.

В Чердыни наконец-то открылась «категорийная» гостиница, да ещё и с рестораном — «На семи холмах». Сейчас в этом городе работает уже четыре отеля. По нашей информации, в этом сезоне в Чердыни планируется презентация бутик-отеля высокого класса с авторским рестораном.

В Губахе, которая старается позиционировать себя как круглогодичный, а не только зимний курорт, работают отель «Ёлки Resort» и принадлежащие горнолыжному курорту «Коттеджи на горе» — полностью благоустроенные, некоторые даже с кухней и сауной.

Что касается модных глэмпингов, то все опрошенные эксперты признают, что эти места размещения в Пермском крае зачастую не соответствуют по уровню удобств своему звучному названию: глэмпинг — это гламурный кемпинг, а в Прикамье запросто могут так назвать обычную базу отдыха с чистенькими домиками, где все удобства расположены на территории. К тому же большинство подобных мест размещения рассчитаны только на летний сезон. Как считают эксперты, этот формат остаётся востребованным в силу невысокой стоимости.

Среди «настоящих» глэмпингов в Пермском крае в первую очередь называют «Бухту Беринга» в Осе: тамошние домики круглогодичного формата располагают не только всеми стандартными удобствами, но даже капсульными кофемашинами, а на территории есть медовая баня и тематический детский парк, посвящённый путешествию Витуса Беринга. Правда, и стоит это удовольствие солидно: от 8000 руб. в сутки за аренду домика с удобствами и от 6000 руб. — домик без индивидуального санузла.

Директор компании «Валида» Елена Шперкина приветствует развитие в Пермском крае кемпингов, рассчитанных на самостоятельных автопутешественников: за этим форматом будущее туризма, и краевое профильное министерство рассматривает кемпинги как один из элементов туристической инфраструктуры, который нуждается в поддержке.

Министерство туризма Пермского края третий год подряд проводит конкурс на получение грантов на строительство модульных средств размещения (глэмпинги, кемпинги и т. д.). Планируется поддержать 18 проектов на общую сумму 86,4 млн руб. с максимальным размером гранта в 4,8 млн руб. Предприниматель должен участвовать в софинансировании с долей не менее 50% от стоимости проекта.

Тем не менее, по мнению многих экскурсоводов и туроператоров, потребности в местах размещения и особенно в предприятиях питания до сих пор не закрыты, спрос по-прежнему превышает инфраструктурные предложения. Экскурсовод Милана Фёдорова признаётся, что до сих пор приходится частенько предупреждать туристов, чтобы на некоторых маршрутах питание они брали с собой из дома.

В этом отношении всегда притчей во языцех была Чердынь, где единственная столовая «Чародейка» не работала по выходным, а в будни закрывалась в 18:00, однако с открытием ресторана «На семи холмах» ситуация изменилась в лучшую сторону.

По-прежнему есть проблемы с общественными туалетами, в том числе в Перми: так, нет таких заведений в Мотовилихе, и, когда экскурсии приезжают в артиллерийский музей, пользующийся огромным спросом особенно у детских групп, регулярно возникают проблемы.

Туристическая инфраструктура в ближайшие годы должна быть решительно улучшена благодаря тому, что в 2022 году между правительством Пермского края и корпорацией «Туризм.РФ» было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Прикамье будет реализовано три инвестиционных проекта: «Развитие спортивно-туристического комплекса «Губаха», «Реконструкция объекта капитального строительства под гостиницу по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова, 4» и «Комплексный туристический проект «Королёво», 4★, Добрянка».

В Губахе ведётся создание всесезонного курорта с гостиничной инфраструктурой категории не ниже 3★ и различными аттракциями, не имеющими аналогов в России, для всех категорий граждан с акцентом на семейную аудиторию. Планируется расширение зоны горнолыжного катания зимой и экотроп летом, с доступностью природных памятников, а также водных сплавов по реке Косьве. Инвестиции в этот проект составят более 2,2 млрд руб., сроки реализации — 2022—2025 годы, ожидаемый туристический поток — 300 тыс. человек в год.

Реконструкция здания общежития бывшего военного института ракетных войск по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 4 должна превратить здание в современный гостиничный комплекс на 198 номеров с рестораном, конференц-залами, фитнес-залом и спа, который будет соответствовать категории гостиниц 4★. Инвестиции в проект составят более 2,3 млрд руб. сроки реализации — 2022—2025 годы.

В Добрянке в этом году начнётся создание высококлассного экоотеля в красивом природном окружении на участке площадью 40 га. Планируемый номерной фонд — 127 номеров (90 гостиничных номеров, 32 апартаментов, пять коттеджей), комплекс будет располагать развитой спортивно-развлекательной инфраструктурой, учитывающей особенности местности. Инвестиции составят 2,4 млрд руб., открытие планируется в 2026 году.

Кроме того, в регионе реализуется два приоритетных инвестиционных проекта вне соглашения с корпорацией «Туризм.РФ»: «Строительство водно-оздоровительных комплексов на территории Пермского края» и «Строительство гостиницы с досуговым центром в Березниках».

Первый проект — это создание двух водно-оздоровительных комплексов с сопутствующей инфраструктурой в Березниках и Перми, а также благоустройство прилегающих парков и мест массового отдыха у воды. Инвестиции в эти два объекта составят почти 3 млрд руб., комплекс в Березниках должен открыться в 2024 году, в Перми — в 2026-м.

Второй проект — строительство многофункционального здания в Березниках, включающего в себя гостиницу, два разноформатных кафе, караоке-бар и детский игровой комплекс. В рамках проекта будет облагорожен парк «Рябиновый сквер». Несмотря на громкое название проекта, речь идёт не о большой гостинице, а о малоформатном бутик-отеле. Инвестиции в этот объект составят около 150 млн руб., открытие запланировано на 2026 год.

Чем заняться?

Министерство туризма Пермского края проводит также грантовые конкурсы для поддержки проектов создания и благоустройства пляжей и на обустройство национального брендового маршрута «Необычайные истории земли Пермской», проходящего по территории Перми и Кунгурского муниципального округа.

Особый конкурс проводится для муниципальных образований Пермского края: грантовые средства будут направлены на проектирование «туристического кода» центра города, что включает в себя мероприятия, пограничные между благоустройством и туристической инфраструктурой: обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для пешеходной навигации; обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий; размещение архитектурной подсветки зданий, установка и обустройство туристско-информационных центров, фотозон и смотровых площадок и т. п.

Однако пляжный отдых, экскурсии и прогулки по городам в поисках их «кода» — не самые «модные» тематические направления в туризме. Среди горячих туристических тем доминируют промышленный и гастрономический туризм.

Специалисты Министерства туризма Пермского края называют промышленный туризм одним из приоритетных направлений развития отрасли в регионе. Как сообщила на заседании краевого правительства Юлия Ветошкина, в 2022 году это направление приняло более 60 тыс. туристов и экскурсантов — это второй результат по стране.

В сотрудничестве с федеральным Агентством стратегических инициатив было создано более 20 маршрутов, в которые включено посещение промышленных предприятий Перми и Пермского края. В проект вовлечено девять предприятий: «Протон-ПМ», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Промобот», «Тенториум», Краснокамская фабрика деревянной игрушки, кондитерская фабрика «Пермская», Суксунский оптико-механический завод, Чусовской металлургический завод и «ДоброFish» (рыбная ферма в Добрянке).

Многие эксперты называют кондитерскую фабрику «Пермская» настоящим лидером этого направления. «У них всё продумано, есть громкоговорители, благодаря которым шум машин не мешает экскурсии, видно, что экскурсоводы прошли специальный тренинг — не только подготовили рассказы, но и продумали, как расставить экскурсантов в помещении, чтобы всем всё было видно и слышно. Есть туристические компании в Удмуртии, которые возят в Пермь школьные группы, и у них ровно два объекта: Музей пермских древностей и кондитерская фабрика. Школьники очень довольны, тем более что на фабрике всем экскурсантам дают сладкие подарки», — говорит экскурсовод Милана Фёдорова.

Это далеко не полный перечень заводов и фабрик, которые активно практикуют приглашение туристических групп на свою территорию. Так, Милана Фёдорова отмечает интереснейшие экскурсии на Лысьвенский завод эмалированной посуды.

Милана Фёдорова, экскурсовод по Пермскому краю:

— Лысьва знаменита эмалированной посудой, и на экскурсии можно увидеть процесс её изготовления полностью — от металлического «блина» до наклейки картинки на готовый чайник или кастрюлю. Рассказ продолжается в музее предприятия. По идее, когда едешь в Нытву и идёшь в замечательный Музей ложки, душа просит ещё и показа производственного процесса изготовления нытвенских столовых приборов, но вот с этим в Нытве сложности. Прекрасно налажены экскурсии на Краснокамской фабрике деревянной игрушки, но, к сожалению, там принимают только детские группы. Почему — непонятно.

Причину этой странности можно понять из докладов, сделанных на круглом столе в «Коммерсанте» представителями Чусовского металлургического завода Объединённой металлургической компании (ЧМЗ ОМК) и Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК). Как выяснилось, у предприятий не так много возможностей принимать оплату за непрофильные услуги, поэтому на многих заводах промышленный туризм позиционируют как часть профориентационной работы и принимают только детские и студенческие группы.

В ПЦБК экскурсиями занимается отдел по HR, однако взрослые группы здесь тоже принимают: директор предприятия по персоналу Ольга Коршунова сказала на круглом столе, что экскурсии на предприятие здесь комбинируют с прогулками по микрорайону Голованово и рассматривают как часть взаимодействия с местным сообществом.

На ЧМЗ ОМК решили эту проблему иначе: здесь плату за экскурсии оформляют как взносы в благотворительный фонд.

Туроператоры мечтают о возобновлении экскурсий в калийные шахты: они могли бы стать настоящим хитом поездок по Пермскому краю.

Гастрономический туризм — ещё одна модная разновидность этого бизнеса, которая пока что остаётся мечтой пермских рестораторов. Несмотря на то что на протяжении ряда лет во время Дягилевского фестиваля сообщество рестораторов предлагает рассчитанную на приезжих локаворскую программу «Вкус места», гастрономия пока не является серьёзной туристической аттракцией Прикамья.

Милана Фёдорова:

— Гастрономический туризм развивается там, где это чувствуют и уделяют этому внимание. Здесь непревзойдённый лидер — Коми-Пермяцкий округ с интересной самобытной кухней. Здесь есть аутентичные гастрономические предложения разных ценовых категорий: от ресторана «Национальный», где коми-пермяцкая кулинарная аутентика преподносится в формате высокой кухни, до сельских столовых, где пекут чудесные пирожки с пистиками, кулиги и шаньги. Особое предложение — в селе Архангельском, где крупяные шаньги пекут в русской печи не где-нибудь, а в музее. Их выпекают прямо при посетителях: пока участники экскурсии осматривают экспозицию, сотрудница музея в национальном наряде печёт шаньги и на выходе экскурсии подаёт их горячими. Это производит неизгладимое впечатление.

Хороша в этом отношении Чердынь, где проводят кулинарные мастер-классы, например, по «ушкам» — грибным пельменям, которые подаются в грибном бульоне. Подобных мест становится всё больше. Так, «Бымовская усадьба» в селе Бым славится своими шанежками из пресного теста.

Лидером в плане популярности и отточенности сервиса являются в гастрономическом туризме «Вязовские пряники». У них многолетний опыт, и мастер-классы для туристов отличаются отточенностью.

Растёт интерес к кинотуризму — параллельно могучему развитию кинопроизводства на территории Пермского края.

Впрочем, традиционный туризм с осмотром природных красот, исторических объектов и музеев по-прежнему популярен, особенно, как отмечают экскурсоводы, у туристок; и здесь есть огромная проблема: по всему Пермскому краю в выходные дни не работают музеи. Будь то Чердынь, Ильинский или другое популярное место для поездок выходного дня — добиться посещения музея в субботу или воскресенье практически невозможно.

Туроператоры и экскурсоводы твердят об этом не первый год, однако эта, казалось бы, простая организационная проблема оказывается непреодолимой.

Ключевой фактор развития туризма — дороги

Милана Фёдорова, экскурсовод по Пермскому краю

— За те 15 лет, что я работаю в сфере туризма, произошли большие изменения. Можно отметить улучшение качества дорог: радикально изменили картину чусовская дорога (раньше нужно было в Чусовой ехать через Кунгур) и расширение Кунгурской трассы. Эти дороги позволили сократить время поездок и увеличить поток туристов.

Но есть три «больных» направления, о которых многие мечтают, но пока ничего не получается. Это участок дороги «Лысьва — Кын» — очень популярное направление, но дорога там просто ужасная, и не все транспортники соглашаются отправлять туда автобусы.

Очень нужна короткая дорога от Кунгура до Белой горы: там половина пути нормальная, а потом начинается страшная грунтовка. А ведь это интересное направление, связанное не только с Белой горой, но и с историей Кунгура! Там находится интересное село Ленск с церковью, которая является «близняшкой» пермского Спасо-Преображенского собора, и много других интересных мест. И это всего 50 км, а не 70 с лишним, если ехать через Троельгу и Бым.

И ещё моя мечта — это хорошая дорога от Кудымкара до Усолья через Пожву по правому берегу Камы. 100 км там нормальные: Кудымкар — Купрос — Майкор — Пожва, а от Пожвы до Усолья — почти 100 км бездорожья. Если бы эта дорога появилась, это было бы потрясающее маршрутное кольцо: правобережная часть, затем по мосту через Усолье и Березники выезд на левый берег. Был бы хит туристических маршрутов! Сейчас же Кудымкар и север Прикамья невозможно совместить в одном маршруте: приходится возвращаться из Кудымкара в Пермь.

Очень мешают в работе сложности с парковками для автобусов, причём, как ни странно, в первую очередь в Перми. Узаконенных бесплатных автобусных парковок просто нет вообще, кроме двух мест: около Речного вокзала и у скульптуры «Пермяк — солёные уши». У Театрального сквера — беда! Без этого места экскурсии проводить невозможно, а водители отказываются там парковаться: бесплатно можно стоять только 15 минут, да и мест никогда нет.

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