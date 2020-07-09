Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От Перми до Сингапура и обратно Путешественник Андрей Тюлькин на велосипеде два года путешествовал через пандемию ковида Поделиться Твитнуть

В программе кинофестиваля Future.doc, состоявшегося в Перми на прошлой неделе, были не только показы документальных фильмов, но и много встреч с путешественниками: специалисты Центра арктического туризма «Грумант» Катерина Кондакова и Варвара Мокштадт рассказали о том, как выжить за Полярным кругом, семья Клочковых — мама, папа и две дочери, младшая из которых ходит под парусом с двухлетнего возраста — о своём кругосветном путешествии на яхте, а одиночный путешественник Андрей Тюлькин — о поездке на велосипеде от Перми до Сингапура и обратно.

Это путешествие стало для Андрея не просто интересным событием, но экзистенциальным опытом: он скитался два года и вернулся домой новым человеком.

Через границы и карантины

…В 2019 год Андрей Тюлькин вошёл не очень благополучно. Отношения с женой разладились, хотелось всё бросить и начать новую жизнь, а ещё очень хотелось взглянуть назад, переосмыслить жизненный путь длиной в 46 лет и для этого побывать на родине — в городе Кант в Киргизии, на границе с Китаем.

Всё произошло спонтанно: сидя в кабинете у друга — директора Пермского завода промышленного оборудования, Андрей поделился идеей проехать на велосипеде от Перми до острова Пхукет в Таиланде, и решено было, что завод станет спонсором экспедиции, которая получила название «ПЗПО travel», и даже флаг был создан специальный. Подготовка заняла два месяца, и 2 августа 2019 года Андрей Тюлькин стартовал.

В Курганской области путешественник пересёк российскую границу, прошёл (Андрей говорит о велосипедном движении «идти», а не «ехать») Казахстан и Кыргызстан, затем Китай — Синцзян-Уйгурский район, пустыни Гоби и Такламакан, дал себе отдохнуть в Кунмине, после чего поехал через Вьетнам и Лаос. До Пхукета он добрался гораздо быстрее, чем рассчитывал — за три с половиной месяца. Планировал вернуться через Китай, Монголию и Алтай, но тут азиатские страны начали закрываться из-за ковида. Андрей был вынужден ехать дальше — в Малайзию и Сингапур: думал там привести себя в порядок и выбираться в Россию, но не получилось.

Обратно в Таиланд он перебирался по островам — на рыбацких лодках, на паромах — и успел въехать в страну буквально за пару часов до момента, когда Таиланд закрылся на вторую волну ковида. Пришлось задержаться на Пхукете на целых девять месяцев. Выехать было нельзя не только за границу страны, но и за пределы острова: перемещения внутри Таиланда тоже были строго лимитированы.

Надо отдать должное доблестному спонсору Андрея: предприятие продолжало его поддерживать на протяжении всей поездки, включая вынужденные задержки. Да и местные люди — тайцы и русские, с которыми пермский путешественник познакомился и, можно сказать, сроднился, помогали.

Знакомства с людьми Андрей называет главным впечатлением от поездки. Были среди них поистине необыкновенные: в Сингапуре пермяк познакомился с арабским шейхом, поддерживал с ним переписку, и, когда Тюлькин начал вопреки всем препонам выбираться на родину, это знакомство очень помогло ему в Бангкоке. Благодаря связям араба Андрею удалось вылететь в Турцию — единственную страну, которая ещё принимала путешественников.

Да, небезупречно: хотел всю дорогу проделать на велосипеде, а пришлось лететь! Но выбора не было.

По Турции тоже пришлось попутешествовать: Андрей отправился из Стамбула на восток, где хотел перейти грузинскую границу. Не вышло. Восемь дней пермяк прожил на нейтральной полосе под тентом автобусной остановки, где соорудил из подручных материалов стол и кровать; отправлял запросы в Евросоюз, под контролем которого находится пропускной пункт на грузинской границе, пытался организовать через друзей бизнес-визу, но карантин был непреодолим, и пришлось Тюлькину объехать Турцию по периметру и вернуться в Стамбул. Так получилось, что он побывал на всех четырёх турецких морях: Средиземном, Чёрном, Мраморном и Эгейском.

Наконец, удалось вылететь в Беларусь, оттуда через Волгоград и Курган путешественник вернулся в Пермь. Приключение заняло чуть больше двух лет — Андрей прибыл домой в сентябре 2021 года, пройдя на велосипеде 32 тыс. км, не считая перелётов.

Палатка в джунглях

Андрей Тюлькин давно любит велосипедные поездки, поскольку, по его мнению, скорость велосипеда идеальна для восприятия человеком окружающей реальности. По словам Андрея, если едешь от точки А к точке Б на машине, то только эти две точки и видишь, а на велосипеде путь — это не просто путь, а жизнь в пути: видишь подробности, чувствуешь запахи, ветер, рельеф.

Велосипед для путешествия он выбрал не простой. Когда готовился к походу, Андрей начал «прокачивать» свой алюминиевый Wheeler, очень хороший и заслуженный; но перед самым стартом в рулевом стакане обнаружилась трещина, и надо было срочно искать новую машину. Она нашлась в Санкт-Петербурге — Author Ronin из хром-молибденовой стали, специально созданный для дальних поездок и для перевозки большого багажа, достаточно скоростной, на больших колёсах. Специальные силовые багажники заказали в Екатеринбурге у знаменитого мастера Алексея Бажова — его багажники чуть ли не лучшие в мире.

Паковать багаж и закреплять груз он учился в пути на горьком опыте. Поначалу много полезных вещей потерял. Как-то раз пришлось возвращаться за потерянной вещью за сто километров! Потеря нашлась, но два дня были потрачены.

Ночевал Андрей как правило в палатке, но в больших городах останавливался в отелях, приводил себя в порядок. Во время полевых ночёвок вечерний душ, смывающий дневной пот, путешественнику заменяла пластиковая бутылка с водой.

Палатку он предпочитал ставить подальше от населённых пунктов: человек, как известно, самый страшный зверь; однако когда Андрей въехал в тропики, а это случилось на юге Китая, стало страшно уже в лесу. Местные пресмыкающиеся совершенно не боятся людей — запросто могут переползти через спящего, если он оказался на их пути, а ночные звуки в джунглях такие жуткие, что пришлось пользоваться берушами.

Как-то раз Андрей проснулся в палатке, начал на ощупь искать тапочки и наткнулся на что-то скользкое. Присмотрелся — целый клубок змей! Сползлись на человеческое тепло и уютно устроились.

После этого у пермяка появилась новая тактика организации ночёвок: он останавливался в буддийских монастырях: их в тех краях предостаточно и монахи не просто гостеприимны, а вообще не могут отказать путнику в приюте.

В китайских тропиках змеи Андрея не укусили; но через год, уже на Пхукете, его укусил не кто-нибудь, а крайт — змея, яд которой занимает второе после яда кобры место по токсичности и намного превосходит по этому показателю яд гадюки.

На Пхукете Тюлькин пристрастился к козьему молоку, которое раз в неделю покупал высоко в горах у малазийской семьи. По пути за очередной порцией молока он наступил на змею, которая цапнула его в ногу. Он дошёл до фермеров, которые оказали ему первую помощь, связались с друзьями на Пхукете и честно предупредили: дело серьёзное, не факт, что выживешь. Боль была жуткая, казалось, что кости ломаются… На мулах, а потом на мопеде друзья довезли Андрея до больницы.

Две недели он лежал с отнявшейся рукой и ногой, с перекосившимся лицом. Медицинская страховка у него на тот момент, как назло, закончилась, и он лечился по чужим — тайским — документам. Вся больница знала, что страховка чужая, но все закрывали на это глаза — надо же спасать человека!

Реабилитация заняла два месяца. Зубы с одной стороны выпали, лицо опустилось, как при инсульте… Но восточная медицина, иглоукалывание и точечный массаж творят чудеса: он выкарабкался.

Мир полон добрых людей

Путешествовал Андрей Тюлькин как завзятый блогер: все свои приключения транслировал в ютьюб, инстаграм и телеграм. Подписчиков у него множество! Чтобы репортаж не прерывался, пермяк захватил с собой солнечную батарею, благодаря которой у него всегда была возможность подзарядить оборудование.

Бывало, правда, что он оставался без связи: так, на протяжении переезда от китайской границы до Кунмина Андрей ехал без sim-карты, без телефона и интернета — даже вайфай в Китае раздаётся только на местные sim-карты. Лишь в Кунмине случайная знакомая, местная студентка, помогла — купила sim-карту на своё имя, и появился у путешественника интернет.

Как мудро сказал Андрею экспат Руслан, с которым он подружился на Пхукете, «плохим людям ты просто не интересен, поэтому знакомишься сплошь с хорошими». С китаянкой пермяк так подружился, что, оставив велосипед в отеле в Кунмине, отправился вместе с ней на поезде в Чанду, к её родителям, которые работают в яслях для панд. Так путешественнику посчастливилось семь дней ухаживать за юными пандами.

Добрые люди помогали Андрею не раз. Границу Кыргызстана и Китая он решил пересечь на горном перевале-пятитысячнике Торугарт. Это было очень рискованно, но Андрей по неопытности недооценил риск, а дорога была самой короткой и казалась удобной… Горная болезнь свалила его уже на высоте 3800 м над уровнем моря. В обморочном состоянии его наши местные пастухи, которые гнали по горной тропе стадо яков. Привезли к себе в юрту, оставили на несколько дней, выходили, отпоили кумысом и показали удобный путь до границы.

Перейти границу было не так-то просто: он уже поставил печать о том, что покинул Кыргызстан, прошёл в нейтральную зону, а китайцы к себе не пустили: у них был какой-то праздник, пограничники не работали. Пришлось возвращаться в Кыргызстан, ждать пять дней, и опять местные люди выручили: супруги Садырбек и Норгуль приютили его, порекомендовали съездить на горячие источники, что Андрей и сделал с ними вместе.

Китайскую границу пермяк проходил вместе со швейцарским путешественником по имени Кристофер. Оба они столкнулись с трудностями: у Кристофера все деньги были на швейцарской карте, а в Кыргызстане такое не проходит, там нужны наличные, Андрея же не пропускали китайские пограничники, потому что одиночные путешественники без местных гидов — этот формат в Поднебесной не приветствуется.

Пограничники были не злобные, даже одолжили Андрею бушлат — на границе было очень холодно, — вызвали переводчика, чтобы легче было общаться, но всё равно не пропускали: заехать можно только самолётом.

…И тут подъезжает к пропускному пункту хорошо говорящий по-русски и по-китайски молодой предприниматель, турок-месхетинец, несколько минут общается с пограничниками — и пермяк вместе со швейцарцем проходят границу и благополучно спускаются с перевала в уйгурский город Кашгар на территории Китая!

Идеалом бескорыстной доброты Андрей называет китайца по имени Янг Вэй. Как-то Андрей ехал (по его терминологии, «шёл») по шикарной китайской автостраде, заехал на базарчик, купил фруктов, заболтался с местным жителем, который продавал грецкие орехи, и забыл запастись водой, а вода в пустыне Такламакан — это синоним жизни. Его новый знакомый ещё на базаре предлагал ехать к нему в гости, переночевать в домике в тени ореховых деревьев, но Андрей стремился выполнить график и от предложения отказался. На трассе Янг Вэй с семьёй обогнали Андрея на своём пикапе, помахали руками… А потом вода закончилась, и от обезвоживания велосипедист потерял сознание.

К счастью, Янг Вэй решил встретить нового знакомого, вернулся и обнаружил его в плачевном состоянии. Вызвал помощь, привёл пермяка в чувство, привёз к себе домой. Янг Вэй был мотогонщиком, прошёл Париж — Дакар, и с Андреем они отлично понимали друг друга, хотя ни единого русского или английского слова китаец не знал, а пермяк не говорит по-китайски. Когда Андрей восстановил силы и отправился в путь, он прощался с гостеприимной семьёй со слезами на глазах.

…А как путешественника ждали группы поддержки на протяжении всего пути! За его передвижениями следили через интернет русскоязычные сообщества во всей Юго-Восточной Азии. Русский ресторан «Привет» в столице Лаоса Вьентьяне устроил в его честь торжественный вечер, там же соотечественники помогли ему сделать «длинную» визу. На Пхукете экспаты встречали его с транспарантами.

Чудеса и потрясения

Экзистенциальное путешествие не прошло без мистики и больших потрясений.

Об этом Андрея предупредил монах в одной из лаосских обителей, где Андрей остановился на ночлег. Монах нарисовал на песке на берегу Меконга странную фигуру с большой головой и закрытыми глазами и сказал, что горе придёт в жизнь Андрея четвёртого числа — неизвестно, какого месяца. Буддист призвал путешественника относиться к потере как к обретению нового опыта.

Андрей не стал принимать это пророчество всерьёз.

В Сингапуре он остановился в капсульном хостеле — полностью роботизированном. Чтобы попасть в хостел, нужно набрать индивидуальный код, который был у Андрея в телефоне; но у него два телефона, и, вернувшись в хостел после вечерней прогулки по Сингапуру, он понял, что взял не тот телефон!

По отработанной схеме он отправился ночевать в китайский храм. Там его приютили и накормили, а утром к нему подошёл молодой монах, на чистейшем английском языке сказал: «Скоро с тобой произойдут события, к которым ты должен отнестись с принятием и пониманием», и дал ему статуэтку из чёрного камня — копию той фигуры, которую лаосский монах нарисовал на берегу Меконга. «Держи её при себе, когда будут трудности, и молись любому богу, в которого веришь, даже если ни во что не веришь, — сказал китаец, — но, когда с тобой случится горе, её у тебя уже не будет», — и нарисовал на песке четвёрку.

Дальше начались чудеса. В Малайзии Андрею нужно было продлить тайскую визу по системе «визаран», он подал заявление, получил талон на определённое время, пошёл в отель и… проспал сутки — сказалась многодневная усталость. Просыпается — и не только время получения визы уже прошло, но и день буквально завтрашний!

Схватив чёрную фигурку, он всё же поспешил на «визаран» и статуэтку держал в руках всё время, пока ехал в такси. Прибыв на место, Тюлькин выяснил, что электронная система накануне «зависла», и всех посетителей передвинули на сутки позже, так что прибыл он как раз вовремя!

…Шёл 2020 год, самый тяжёлый ковидный год в России. В начале октября Андрей получил известие, что мама заболела. Четвёртого октября она перестала выходить на связь. Он не мог вылететь к ней на помощь… Как он узнал позже, она умерла шестого октября 2020 года. Чёрная статуэтка к тому времени куда-то исчезла из его багажа — просто ушла.

Андрей Тюлькин во время путешествия увидел множество интересных стран, пережил много приключений, но главной достопримечательностью любой страны мира он считает не природные и архитектурные красоты, а людей.

Он говорит, что путешествие полностью изменило его: уезжал он вспыльчивым, не очень внимательным к людям, а вернулся выдержанным и полным благодарности к человеку — вершине творения, сутью которого является доброта — настоящая, бескорыстная доброта.

Фото: Андрей Тюлькин

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