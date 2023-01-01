Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Единственный в России и единственный в Прикамье В Ильинском районе сотрудничают музей любительского театра и четырёхзвёздочный экоотель Поделиться Твитнуть

Посёлок Ильинский всегда был популярен у туристов: лёгкая и недлинная дорога, интересные старинные постройки, прекрасный музей, который неоднократно получал призы всероссийских конкурсов, уникальный лесопарк «Кузьминка», история «Строгановской столицы Прикамья», красивые пейзажи… Но с прошлого года появились ещё две достопримечательности, которые делают это направление намного привлекательнее, а однодневный экскурсионный маршрут грозят превратить в поездку на уикенд, а то и более длительную.

«Новый компаньон» уже писал об открытии в Ильинском музея любительского театра. Театр в Ильинском появился намного раньше, чем в Перми, и местные краеведы даже считают, что именно он был первым театром в Прикамье. Официально этот титул носит Очёрский театр, однако ильинцы с этим не согласны: по их словам, пальма первенства досталась Очёру только потому, что дата открытия тамошнего театра известна точно; в Ильинском же эта дата затерялась в глубине веков, но здешний театр точно не моложе очёрского.

Ильинские музейщики проделали огромную работу, обосновывая проект создания нового музея. В 2021 году на средства Национального проекта «Культура» было отреставрировано здание 1824 года постройки — объект культурного наследия «Дом общественного собрания», которое стало уже третьим в музейном комплексе исторического посёлка. Именно в этом здании работал когда-то театр, где все роли исполняли строгановские крепостные; крепостничество отменили, но театр остался — роли стали исполнять местные энтузиасты, разночинцы, служащие, купцы.

О славной истории театрального движения в Ильинском рассказывает небольшая музейная экспозиция, созданная виднейшим куратором Прикамья Ольгой Сафрошенко и дизайнером Ольгой Вологиной. Здесь интересные тексты, множество фотографий, макет сцены старинного театра, а также некоторые подлинные вещи, например, шлем, который на протяжении десятилетий украшал головы театральных античных героев, или прелестный браслет из золота и драгоценных камней, подаренный поклонником местной примадонне. Фото примадонны прилагается.

Алексей Баталин

Здесь можно примерить реконструкции исторических театральных костюмов и сфотографироваться в них, а также посмотреть спектакль, который тоже, в некотором роде, музейный экспонат.

Пьесу драматурга-классициста рубежа XVIII — XIX веков Фёдора Фёдоровича Иванова «Семейство Старичковых» крепостной театр в Ильинском давал в 1839 году во время приезда писателя Павла Мельникова-Печёрского, который оставил подробное описание этого действа, где все роли — мужские и женские — исполняли мужчины. Театральная условность позволяла даже выйти «девушке» в сарафане с окладистой бородой:

«От лекаря мы отправились — как думаете, куда? В театр! Да, в театр: в особое здание, исправляющее прежде должность приходского училища, со сценою, с оркестром, с партером и креслами. Шутите Ильинским! В самой Перми до сих пор не видывали комедий, а в Ильинском есть театр, и в нем играют не странствующие сыны Мельпомены, нет, актеры имеют в Ильинском постоянные жительства и служат «писчиками» в вотчинном правлении. Мы вошли в театр, освещенный двадцатью сальными свечами и двумя плошками, от которых дым и смрад носился тучею по зале. Народа было множество, потому что пускали в театр даром... Играли «Семейство Старичковых». Слыхали ль вы, как в старину семинарист режет, бывало, слово в слово урок из риторики... кричит борзо, монотонно и останавливается только тогда, когда у него духу не достанет? Если слыхали, то вы можете иметь понятие об игре ильинских актэров... Женские роли выполняли мужчины с усами, с небритой бородой, в чепцах, в сарафанах и в драдедамовых платках... Приезжие из Перми таяли от удовольствия, жители Ильинского восхищались и не жалели рук для аплодисментов. Назади кричали и дрались мужики, подгулявшие на ярмарке. Спектакль удивительный. Хотя бы и в Перми такой!»

Нынешний ильинский любительский «Наш театр» создал реконструкцию этого спектакля, но без настолько экзотического кастинга: местная труппа располагает актёрами разного возраста и пола. Театр в Ильинском популярен, в нём играют не последние люди: так, роль главного лирического героя исполняет директор Ильинского краеведческого музея Виктор Гуляев.

Каждый раз, предваряя спектакль, актёры с гордостью сообщают, что действующий театр-музей — единственный в России.

Алексей Баталин

Чтобы раздобыть текст раритетной пьесы, театру пришлось обращаться в московские библиотеки. Источник нашёлся далеко не сразу — «Семейство Старичковых» было весьма популярно в своё время, но сейчас эта слезливая и дидактичная драма вряд ли заинтересует профессиональные театры. А вот так, с неподдельным энтузиазмом актёров-любителей, с трогательным заламыванием рук — смотрится с умилением.

Постоянного расписания спектаклей в ильинском театре-музее нет, они устраиваются для экскурсионных групп по предварительным заявкам, однако каждый раз к группе присоединяются зрители, приехавшие в посёлок из Перми или окрестных дачных товариществ. Как и во всём Пермском крае, по выходным музей в Ильинском закрыт, однако ради экскурсантов он открывается — по предварительным заявкам.

…И уж точно он откроется и спектакль будет сыгран, если туристы приедут из экоотеля «Ерёмичи», открывшегося в 25 км от Ильинского.

«Ерёмичи» — четырёхзвёздочный экоотель, который открыла в заброшенной деревне в Ильинском районе компания «Валида» в рамках своей большой программы «Забытые деревни Прикамья». Мы уже рассказывали о гостевом доме, который в 2021 году открылся стараниями «Валиды» в полузаброшенной деревне Гадья в Чердынском районе, но «Ерёмичи» — это не гостевой дом, а полноценный экоотель, прошедший официальную сертификацию и аттестованный на твёрдую «четвёрку». Близость к природе здесь сочетается с высоким уровнем комфорта — подобный формат в Пермском крае уникален.

Ничего не делать, любоваться природой и вкусно есть — такова концепция «Ерёмичей». Ну, насчёт «ничего не делать»… Можно, конечно, но на территории отеля множество соблазнов: два пруда с рыбалкой, три бани: русская, сауна и «чёрная» баня на берегу пруда, чтобы сразу в прохладную воду окунаться; зимой — лыжная тропа и финские сани, летом — баскетбол, волейбол, бадминтон, петанк и мини-гольф, а настольный теннис, бильярд, караоке и подогреваемая купель под открытым небом — круглый год.

Алексей Баталин

Экоферма «Каков гусь» — часть комплекса «Ерёмичи» — развлекает по-своему: за симпатичными гусями, индоутками и кроликами можно наблюдать долго-долго. Гусей здесь не убивают: они — питомцы, но вот яичницу из гусиных яиц на завтрак вполне готовят. Вообще, кулинария — это мощнейшая «фишка» экоотеля.

Кухня от шефа Сергея Юрина, призёра многочисленных кулинарных чемпионатов, — авторская и локаворская. Всё — местное: и продукты, и приготовление. Судак из Обвы, ягоды и грибы из местных лесов, овощи прямо с грядки или из теплицы, лосятина из соседнего охотхозяйства, мёд с дружественной пасеки; «Забытые деревни Прикамья» — это не только отели и гостевые дома, но и активное взаимодействие с местным сообществом, поэтому молочные продукты и баранина тоже местные, из Ильинского района. Варенья варятся, соленья солятся, травяные чаи собираются прямо тут, Сергеем Юриным лично.

Завтрак входит в стоимость проживания, и этого завтрака достаточно на целый день: тут и каши, и блинчики, и яичница, и сырники… Но невозможно себе отказать и в обеде и ужине, где в меню — крестьянский суп с уткой и пшеничной крупой, котлетки из лосятины, паштет из утиной печени с брусникой, сугудай из судака в облепиховом маринаде, картофельные шанежки и непременный фирменный десерт под названием «шишка» — суфле на основе сиропа из сосновых шишек с черничным вареньем и печеньем.

Для любителей барбекю есть специальный дом-шатёр с особо просторной верандой; мясо на углях здесь можно готовить самим или с помощью шефа, из собственного сырья или из отельных запасов: Сергей Юрин с удовольствием даст продегустировать не только шашлыки и стейки, но и свои охотничьи колбаски.

В нынешнем году в пристрое к ресторану, который тут маскируется под амбар, будет открыта коптильня.

Кофе, чай и выпечка доступны для гостей отеля круглосуточно и бесплатно. Гурманство и чревоугодие происходят на фоне вдохновляющих приобвинских пейзажей: отель расположился на возвышенности, и виды открываются крышесносные. Взять приветственную бутылочку игристого — они встречают гостей в каждом домике-номере, устроиться в кресле-качалке на просторной веранде, и смотреть, смотреть, и дышать, дышать…

Алексей Баталин

Романтичным натурам предлагается заночевать на сеновале: он здесь есть, и сено на нём тоже есть, правда, спать предлагается всё-таки на широкой кровати. Сеновал — самое бюджетное предложение экоотеля, который располагает тремя прелестными трёхкомнатными домиками, которые позиционируются как семейные, и большим двухэтажным бревенчатым домом, который легко вмещает компанию из восьми-десяти человек и предоставляет возможность самим готовить, поскольку нём есть полноценная кухня; а микроволновки, мини-бары, кофемашины и электрочайники есть в каждом из номеров.

Здесь вообще номера на удивление «упакованные»: кондиционеры, телевизоры, халаты с тапочками, туалетные принадлежности и моющие средства — это понятно: четыре звезды есть четыре звезды, но дизайнерские мини-камины на биотопливе в каждой гостиной! Когда за дело берётся директор «Валиды», беспокойная перфекционистка Елена Шперкина, максимальный уют, продуманность и всевозможные приятные мелочи гарантированы.

Главная аттракция каждого домика — пейзаж, открывающийся с веранды, и домики стоят так, чтобы ни один не перекрывал другому вид. Ну, а если туристу понадобится, например, рожок для обуви… В «Ерёмичах» есть всё!

Планы развития комплекса вполне достойные: уже в этом году отельную инфраструктуру дополнят бассейн и уличное джакузи (интерьерное джакузи уже есть в банном комплексе), началось сооружение конференц-зала, планируется ещё и спа-комплекс… Количество домиков будет доведено до десяти. Но главная, уникальная задумка Елены Шперкиной — это музей народных напитков. Над концепцией работает та же Ольга Сафрошенко, которая курировала создание музея-театра в Ильинском; музей — музеем, но наливки, настойки и квасы здесь будут изготавливаться в достаточных для дегустации количествах.

Алексей Баталин

Теперь, с открытием «Ерёмичей» поездка в Ильинский может очень затянуться. Какой смысл возвращаться вечером в Пермь, если поблизости есть столь прекрасное место для ночёвки? Тем более что экскурсию с посещением театра-музея можно заказать и прямо здесь, в отеле.

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