Алёна Бронникова
Проект жилого дома у площади Карла Маркса в Перми прошёл экспертизу
Объект станет частью ЖК «Сибирский квартал»
ООО «Строительная экспертиза» 29 декабря выдало положительное заключение на проект строительства многоквартирного жилого дома в Перми на пересечении улиц Белинского и 25 Октября. В ЕГРЗ данные были включены 9 января. Как уточняется на сайте реестра, объект находится по адресу: ул. Белинского, з/у 35.
Застройщиком выступает ООО «СЗ «Сибирский квартал», техническим заказчиком — АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. Проектную документацию подготовила пермская компания ООО «М-Сити».
В конце 2022 года ООО «Сибирский квартал» представило проект нового ЖК в квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского, 25 Октября и Полины Осипенко, рядом с площадью Карла Маркса в Перми. Здесь планируется построить три дома высотой 7, 9 и 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м. Компания с 2013 года своими силами и за счёт собственных средств проводила расселение бараков на данном участке. Было расселено около 20 семей. Всего прямые выплаты на улучшение жилищных условий для 44 человек составили 80,5 млн руб. В марте 2023 года правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории.
ООО «СЗ «Сибирский квартал» был учреждён в 2013 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Часть принадлежит Наталье Котовой (30%), часть — Евгению Жуланову (70%). Последний также является соучредителем ООО «Королёвские дачи», которое совместно с Госкорпорацией «Туризм.РФ» реализует в Добрянском округе туристический инвестпроект по созданию четырёхзвёздочного парка-отеля «Королёво».
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