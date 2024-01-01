Алёна Бронникова Проект жилого дома у площади Карла Маркса в Перми прошёл экспертизу Объект станет частью ЖК «Сибирский квартал» Поделиться Твитнуть

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

ООО «Строительная экспертиза» 29 декабря выдало положительное заключение на проект строительства многоквартирного жилого дома в Перми на пересечении улиц Белинского и 25 Октября. В ЕГРЗ данные были включены 9 января. Как уточняется на сайте реестра, объект находится по адресу: ул. Белинского, з/у 35.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Сибирский квартал», техническим заказчиком — АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. Проектную документацию подготовила пермская компания ООО «М-Сити».

В конце 2022 года ООО «Сибирский квартал» представило проект нового ЖК в квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского, 25 Октября и Полины Осипенко, рядом с площадью Карла Маркса в Перми. Здесь планируется построить три дома высотой 7, 9 и 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м. Компания с 2013 года своими силами и за счёт собственных средств проводила расселение бараков на данном участке. Было расселено около 20 семей. Всего прямые выплаты на улучшение жилищных условий для 44 человек составили 80,5 млн руб. В марте 2023 года правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории.

ООО «СЗ «Сибирский квартал» был учреждён в 2013 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Часть принадлежит Наталье Котовой (30%), часть — Евгению Жуланову (70%). Последний также является соучредителем ООО «Королёвские дачи», которое совместно с Госкорпорацией «Туризм.РФ» реализует в Добрянском округе туристический инвестпроект по созданию четырёхзвёздочного парка-отеля «Королёво».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.