На улице Белинского в Перми построят высотный жилой комплекс Общая площадь жилья превысит 13 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

В квартале, ограниченном улицами Сибирская, Белинского, 25-го Октября и Полины Осипенко, возле площади Карла Маркса в Перми может появиться новый жилой комплекс. О нём на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рассказали представители ООО «Сибирский квартал» и попросили изменить предельную высоту застройки на двух земельных участках. В частности, утвердить в зоне Ц-2 подзоны, разрешающие строительство в квартале трёх домов высотой семь, девять и 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м.

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

В презентации нового ЖК сказано, что в основу архитектурной задумки легло географическое расположение города, находящегося в окружении лесов, рек и скал: «Линии фасадов могут иметь характерные сломы, цветовые раскладки кирпича с вкраплениями. Могучие, самодостаточные объемы секций объединены стилабатной частью, в которой располагаются коммерческие помещения, стрит ритейл. Мы используем местные природные краски и пластику, чтобы создать индивидуальный характер проекта».

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

В ООО «Сибирский квартал» напомнили, что с 2013 года своими силами и за счёт собственных средств проводили работу по расселению жителей бараков на данной участке. Было расселено около 20 семей. Всего прямые выплаты на улучшение жилищных условий для 44 человек составили 80,5 млн. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.