Максим Артамонов В Перми утверждена документация по планировке территории у площади Карла Маркса Ну участке появятся жилые дома высотой 7, 9 и 16 этажей Поделиться Твитнуть

Проект застройки территории. Пресс-служба Министерства имущества Пермского края

Рядом с площадью Карла Маркса в Перми застройщик планирует обустроить территорию, ограниченную улицами Полины Осипенко, 25 Октября и Белинского. На этом участке долгое время располагалась парковка, а сейчас могут появиться жилые дома с переменной этажностью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минимущества.

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день утверждена документация по планировке территории. Застройщик планирует построить жилые дома высотой 7, 9 и 16 этажей и подземный паркинг. Помещения, расположенные на первых этажах домов, отдадут под коммерческую недвижимость. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м.

Напомним, в январе Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми проголосовала за предложение ООО «Сибирский квартал» изменить предельную высоту застройки на двух земельных участках в квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского, 25 Октября и Полины Осипенко, возле площади Карла Маркса.

В зоне Ц-2 предлагалось установить подзоны, разрешающие строительство в новом жилом комплексе домов высотой 7, 9 и 16 этажей. Предложение было принято.

Компания уже начала ограждать площадку для будущего строительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.