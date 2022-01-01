В правительство направлены документы о строительстве нового ЖК у площади Карла Маркса в Перми Здесь могут появиться жилые дома высотой 7, 9 и 16 этажей Поделиться Твитнуть

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми проголосовала за предложение ООО «Сибирский квартал» изменить предельную высоту застройки на двух земельных участках в квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского, 25 Октября и Полины Осипенко, возле площади Карла Маркса. В частности, в зоне Ц-2 предлагается установить подзоны, разрешающие строительство в новом жилом комплексе домов высотой 7, 9 и 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м. Теперь предложение застройщика должно утвердить правительство Пермского края.

На предыдущем заседании комиссии ООО «Сибирский квартал» состоялась презентация нового ЖК. Говорилось, что в основу архитектурной задумки легло географическое расположение города, находящегося в окружении лесов, рек и скал: «Линии фасадов могут иметь характерные сломы, цветовые раскладки кирпича с вкраплениями. Могучие, самодостаточные объёмы секций объединены стилобатной частью, в которой располагаются коммерческие помещения, стрит-ритейл. Мы используем местные природные краски и пластику, чтобы создать индивидуальный характер проекта».

В ООО «Сибирский квартал» напомнили тогда, что с 2013 года своими силами и за счёт собственных средств проводили расселение бараков на данном участке. Было расселено около 20 семей. Прямые выплаты на улучшение жилищных условий для 44 человек составили 80,5 млн руб.

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