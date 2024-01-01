Рядом с Пермью планируется построить парк-отель «Королёво» с вертолётной площадкой Объект обещают сдать в эксплуатацию к концу 2026 года Поделиться Твитнуть

Компания «Королёвские номера» выступила инвестором строительства нового большого парк-отеля, который планируется возвести рядом с мысом Стрелка в деревне Городище. Там также планируется организовать обустроенный выход к Каме и вертолётную площадку. Об этом сообщает 59.ru.

По данным издания, площадь участка под строительство объекта составит 40 га. На участке возведут четырёхзвездочный отель на 90 номеров, а также комплекс апартаментов на 32 номера и пять коттеджей. В последних можно будет отдыхать «с максимальным уровнем приватности». Рядом с отелем будет и корпус с рестораном.

На застраиваемой территории оборудуют фестивальную площадь, спортивную площадку, беседки, прогулочную зону у реки и тропу у леса. Посетителям будет доступен и банный комплекс.

Отмечается, что проект будет реализован в рамках подписанного соглашения между корпорацией «Туризм.РФ» и краевым правительством. В эксплуатацию сдать этот объект планируется в третьем квартале 2026 года.

Прогнозируемый турпоток составит 18,3 тыс. человек в год.

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