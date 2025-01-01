Суд Перми отправил в СИЗО до 9 апреля обвиняемого в убийстве 23-летней студентки
Защита просила домашний арест
В отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве 23-летней девушки в Индустриальном районе Перми, по ходатайству следствия 11 февраля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Адвокат обвиняемого Алексея Потешкина просил отправить молодого человека под домашний арест, обвинение настаивало на СИЗО.
На суде Потешкин признал вину и рассказал, что убил девушку за то, что она подшучивала над их расставанием.
Напомним, 9 февраля в Индустриальном районе Перми в одном из общежитий 23-летний молодой человек зарезал свою знакомую. Она скончалась до приезда скорой. Подозреваемый в убийстве был тут же задержан. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.
Ранее «Новый компаньон» писал, что Потешкин ранее уже имел проблемы с законом.
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