СКР возбудил уголовное дело по факту убийства девушки в общежитии Перми Подозреваемого уже задержали Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми в одном из общежитий мужчина зарезал свою 23-летнюю знакомую. От телесных повреждений пострадавшая умерла на месте. СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в следкоме, трагедия случилась утром 9 февраля. Вместе с оперативниками полиции следователи в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в убийстве. Следствие намерено подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Пользователи соцсетей сообщают, что убийство случилось в 5 утра на пр. Декабристов, 35.

Следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления уже осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, проводятся следственные и процессуальные действия.

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