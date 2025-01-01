Задержанный по подозрению в убийстве пермской студентки ранее имел проблемы с законом А его бывшая девушка не может поверить в случившееся Поделиться Твитнуть

фото из личного архива опубликовано сайтом perm.aif.ru

Бывшая девушка подозреваемого в убийстве 23-летней пермячки, не может поверить в произошедшее. Она поделилась своими чувствами с perm.aif.ru после задержания молодого человека.

По её словам, они встретились в 2022 году, когда Алексей (так зовут парня) служил в армии. Она рассказала, что ждала его возвращения, но в итоге он выбрал другую.

Девушка добавила, что после демобилизации Алексей изменился и начал вести разгульный образ жизни.

Как стало известно порталу, весной 2023 года его задержали в Оханске. Молодой человек категорически отказался проходить медицинское освидетельствование, и в результате Нытвенский районный суд оштрафовал его за неповиновение полиции. Алексей признал свою вину и выразил раскаяние — суд учел это, а также его финансовое положение, назначив штраф в 2 тыс. руб. В постановлении было также указано, что Алексей не женат и не имеет работы, а информации о судимостях нет.

Напомним, 9 февраля в Индустриальном районе Перми в одном из общежитий 23-летний молодой человек зарезал свою знакомую. Пострадавшая умерла на месте. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан. Следствие намерено подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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