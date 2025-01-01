В Перми для КРТ начали расселять аварийные дома в микрорайоне ДКЖ Собственникам жилья направили проекты соглашений Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, в краевой столице началось расселение первого аварийного дома в рамках комплексного развития территории (КРТ) микрорайона ДКЖ. Речь идёт о доме по ул. Папанинцев, 19. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Собственникам жилья направили проекты соглашений, согласно которым они могут ознакомиться с условиями передачи помещений в муниципальную собственность.

Этот многоквартирный дом был построен в 1959 году. В нём располагаются 16 жилых помещений общей площадью 624,6 кв. м. В доме живут 29 человек. Он признан аварийным.

Договор о КРТ в микрорайоне ДКЖ был заключён с компанией «Кортрос» по результатам торгов. Площадь территории, планируемой к реновации, составляет 25,29 га, срок реализации — 10 лет. В обязательства застройщика включены расселение, изъятие и снос жилых и нежилых объектов общей площадью более 4 тыс. кв. м. Сносу подлежат дома по ул. Татьяны Барамзиной, 70 и 72 и по ул. Папанинцев, 19. Также на территории застройщиком уже снесены 12 расселённых домов.

За 2022 и 2023 годы в рамках региональной и муниципальной адресных программ в микрорайоне были расселены 37 аварийных домов на улицах Детской, Папанинцева, Барамзиной, Энгельса, Локомотивной, Боровой, Каменского, Переселенческой и Гатчинской и в переулке Каслинского.

По вопросам расселения, порядку получения возмещения или предоставления жилого помещения можно обратиться в управление жилищных отношений администрации (ул. Горького, 18). Приём ведётся ежедневно с 9:00 до 18:00, по пятницам с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Тел.: 207-50-06, 207-50-19 или 207-50-59.

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